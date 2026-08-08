Con respaldo de EE.UU., pero sin Corina Machado, chavismo y oposición negocian plan de transición para Venezuela

Representantes del Gobierno de Delcy Rodríguez y un grupo de la oposición venezolana mantuvieron ayer viernes la segunda reunión del primer ciclo de diálogo sobre la transición hacia la democracia, un proceso en el que no participan los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

Las delegaciones, encabezadas por el jefe negociador del Gobierno, el chavista Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, acordaron trabajar en este primer ciclo hasta el 12 de agosto, luego de reunirse el jueves en la base aérea La Carlota, en Caracas, y definir la metodología, fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordará este proceso.

En un comunicado conjunto, ambas partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto recíproco entre las partes.

También acordaron la igualdad política y el trato paritario en la mesa, el cumplimiento verificable de los compromisos, la protección de los derechos humanos y políticos “de todas las fuerzas”.

La gente celebra en la plaza Bolívar de Caracas el 3 de enero de 2026. Foto: AFP

Figuera, quien defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015, entonces controlado por la oposición, llegó a Venezuela el miércoles desde España. A la opositora la acompañan en el diálogo los exdiputados Marco Aurelio Quinones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza.

Por su parte, el chavismo está representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria.

Estas conversaciones están respaldadas por Estados Unidos, que expresó el lunes su “satisfacción” por el inicio del diálogo y afirmó que “contribuye significativamente al plan de tres fases” establecido por Washington para lograr una “transición a elecciones democráticas”, luego de la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. EFE