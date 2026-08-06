Murió José Breijo, único preso político uruguayo en Venezuela; tenía 71 años y cumplía prisión domiciliaria

José Ricardo "Pepe" Breijo Fedorchenko, el único preso político uruguayo en Venezuela, murió en las últimas horas, a los 71 años, según confirmaron a El País fuentes de Cancillería. El hombre había sido acusado de terrorismo y “traición de la patria”.

Breijo fue excarcelado a mediados de mayo en el marco de la amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y enviado a cumplir prisión domiciliaria.

"Con mucho dolor debo anunciar la muerte de mi hermano de vida el preso político uruguayo venezolano José Breijo (71 años) quien se encontraba bajo medida de casa por cárcel luego de ser acusado injustamente de terrorismo y pasar más de dos años secuestrado en Tocuyito, estuvo detenido en condiciones inhumanas y para colmo cuando le dieron arresto domiciliario encontró al policía que lo detuvo invadiendo su apartamento. La dictadura de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez le negó hasta su ultimo aliento la anhelada libertad, “Pepe” eres un mártir y nuestro mayor homenaje es luchar hasta recobrar la democracia en Venezuela", escribió el periodista Carlos Julio Rojas, en una foto junto a Breijo, quien tenía graves problemas de salud tras sufrir un edema pulmonar en la cárcel.

Con mucho dolor debo anunciar la muerte de mi hermano de vida el preso político uruguayo vzlano José Breijo (71 años) quien se encontraba bajo medida de casa por cárcel luego de ser acusado injustamente de terrorismo y pasar más de dos años secuestrado en Tocuyito, estuvo… pic.twitter.com/DNfPxsA7zR — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) August 6, 2026

¿Por qué había sido detenido José Breijo?

Fue detenido a fines de 2023, según contó a la AFP, luego de intentar vender una foto que había tomado de las oficinas de un supuesto grupo islamista en Caracas, tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás.

José Breijo en su apartamento en Caracas. Foto: AFP.

La persona que supuestamente le compraría la foto lo citó en una panadería. "Pedimos un café y la persona que vino a entrevistarse me preguntó qué es lo que tenía. Le dije que tenía una foto, se la mostré y luego me puso las esposas", describió.

La policía se quedó con el celular de Breijo, donde estaba la foto. En una entrevista con la agencia AFP, Breijo relató que necesitaba 1.500 dólares para un cateterismo y pensó que podía vender la imagen para pagar la cirugía.

Cuando fue excarcelado y regresó a su hogar, el apartamento estaba ocupado por una familia y debió quedarse en el pasillo.

El caso se mediatizó gracias al trabajo de activistas y organizaciones de derechos humanos: se viralizó su foto con una cama en el pasillo del edificio.

El pasado 5 de julio, Breijo ofreció una entrevista a Qué Pasa de El País contando su historia y difícil presente. "Soy una piedra en el zapato. Si no me liberan, estaré cumpliendo la pena hasta que caiga el gobierno. Ahí soltarán a todos los presos, entre ellos yo", expresó.