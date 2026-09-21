Inumet emite una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes para este lunes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes que, en principio, rige hasta las 21:00 aunque podría actualizarse y extenderse.

Dice Inumet que "el área será afectada por vientos sostenidos del sector sur con velocidades entre 40-60 km/h y rachas que pueden alcanzar los 80 km/h".

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Alerta amarilla de Inumet el 21 de setiembre de 2026. Foto: Inumet

Canelones: todo el departamento

Colonia: todo el departamento

Durazno: Durazno y Santa Bernardina

Flores: Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario

Maldonado: todo el departamento

Montevideo: todo el departamento

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez

San José: todo el departamento

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano

Una mujer abrigada caminando por Plaza Independencia, Montevideo, en un día de frío. Foto: Leonardo Mainé

Pronóstico del tiempo de Inumet para Montevideo

Tras un fin de semana templado que para la época pareció caluroso, la temperatura comenzó a bajar en Uruguay luego de que a última hora del domingo se registraran algunas lluvias y tormentas. No obstante, la caída más notoria será este martes, cuando los valores del termómetro volverán a ser invernales, según el pronóstico del tiempo.

Inumet indica en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana un lunes con 11° de mínima y 17° de máxima, con cielo nuboso, fuertes rachas de viento del suroeste de hasta 80 kilómetros por hora u ocasionalmente superiores y probables precipitaciones aisladas.

La temperatura seguirá cayendo el martes, con 7° de mínima y 11° de máxima, seis grados menos que el lunes, con cielo nuboso y cubierto y probables chaparrones matutinos.

El miércoles amanecerá muy frío, con una mínima de 4° y probables heladas agrometeorológicas. Sin embargo, está previsto que con el avance de las horas el tiempo cambie y la máxima alcance los 17°, lo que implicaría una suba de seis grados con respecto a la jornada anterior.

Para jueves, viernes, sábado y domingo el panorama es completamente distinto. El pronóstico de Inumet marca para el jueves 9° y 23°, para el viernes 12° y 22°, para el sábado 13° y 22° y para el domingo 11° y 20°. Recién el domingo aparece una probabilidad media de precipitaciones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.