Inumet emite una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes para este lunes
La advertencia abarca a Montevideo y otros departamentos: "El área será afectada por vientos sostenidos del sector sur con velocidades entre 40-60 km/h y rachas que pueden alcanzar los 80 km/h".
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes que, en principio, rige hasta las 21:00 aunque podría actualizarse y extenderse.
Dice Inumet que "el área será afectada por vientos sostenidos del sector sur con velocidades entre 40-60 km/h y rachas que pueden alcanzar los 80 km/h".
Localidades afectadas por la alerta amarilla
Canelones: todo el departamento
Colonia: todo el departamento
Durazno: Durazno y Santa Bernardina
Flores: Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad
Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande
Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario
Maldonado: todo el departamento
Montevideo: todo el departamento
Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez
San José: todo el departamento
Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano
Pronóstico del tiempo de Inumet para Montevideo
Tras un fin de semana templado que para la época pareció caluroso, la temperatura comenzó a bajar en Uruguay luego de que a última hora del domingo se registraran algunas lluvias y tormentas. No obstante, la caída más notoria será este martes, cuando los valores del termómetro volverán a ser invernales, según el pronóstico del tiempo.
Inumet indica en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana un lunes con 11° de mínima y 17° de máxima, con cielo nuboso, fuertes rachas de viento del suroeste de hasta 80 kilómetros por hora u ocasionalmente superiores y probables precipitaciones aisladas.
La temperatura seguirá cayendo el martes, con 7° de mínima y 11° de máxima, seis grados menos que el lunes, con cielo nuboso y cubierto y probables chaparrones matutinos.
El miércoles amanecerá muy frío, con una mínima de 4° y probables heladas agrometeorológicas. Sin embargo, está previsto que con el avance de las horas el tiempo cambie y la máxima alcance los 17°, lo que implicaría una suba de seis grados con respecto a la jornada anterior.
Para jueves, viernes, sábado y domingo el panorama es completamente distinto. El pronóstico de Inumet marca para el jueves 9° y 23°, para el viernes 12° y 22°, para el sábado 13° y 22° y para el domingo 11° y 20°. Recién el domingo aparece una probabilidad media de precipitaciones.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?