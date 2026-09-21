Vuelve el frío invernal a Uruguay: Inumet prevé una caída de seis grados y luego un rápido repunte

Tras un fin de semana templado que para la época pareció caluroso, la temperatura comenzó a bajar en Uruguay luego de que a última hora del domingo se registraran algunas lluvias y tormentas. No obstante, la caída más notoria será este martes, cuando los valores del termómetro volverán a ser invernales, según el pronóstico del tiempo.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana un lunes con 11° de mínima y 17° de máxima, con cielo nuboso, fuertes rachas de viento del suroeste de hasta 70 kilómetros por hora y probables precipitaciones aisladas.

La temperatura seguirá cayendo el martes, con 7° de mínima y 11° de máxima, seis grados menos que el lunes, con cielo nuboso y cubierto y probables chaparrones matutinos.

El miércoles amanecerá muy frío, con una mínima de 4° y probables heladas agrometeorológicas. Sin embargo, está previsto que con el avance de las horas el tiempo cambie y la máxima alcance los 17°, lo que implicaría una suba de seis grados con respecto a la jornada anterior.

Para jueves, viernes, sábado y domingo el panorama es completamente distinto. El pronóstico de Inumet marca para el jueves 9° y 23°, para el viernes 12° y 22°, para el sábado 13° y 22° y para el domingo 11° y 20°. Recién el domingo aparece una probabilidad media de precipitaciones.

El pronóstico del tiempo del meteorólogo Guillermo Ramis

Guillermo Ramis indicó por su parte que el tiempo más frío se registrará entre la tarde del martes y la mañana del miércoles.

"Esta semana está sin lluvia y hoy (lunes) y mañana (martes) un poco ventoso. Mañana mucho cuidado porque baja la sensación térmica", apuntó el meteorólogo en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690). "El miércoles 4° la mínima, así que nuevamente tenemos heladas, fundamentalmente agrometeorológicas", explicó.

Una persona abrigada en un día de frío, caminando por Plaza Independencia, en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Ramis detalló que este lunes habrá 13° de mínima y 18° de máxima, con cielo nublado y ocasionalmente cubierto y ventoso del oeste. El martes la temperatura oscilará entre 7° y 11° y el especialista pidió "cuidado a la tardecita y noche" porque se notará una "baja sensación térmica por el viento del oeste".

El miércoles, según Ramis, la mínima será de 4° y la máxima de 16°, el jueves 9° y 22°, el viernes 13° y 21°, el sábado 11° y 20° y el domingo 9° y 20°. Esa última jornada "puede haber algún chaparrón" a última hora, casi entrando en la madrugada del lunes.