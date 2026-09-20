El pronóstico para el lunes 21 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Este es el pronóstico del tiempo para el día de lunes 21 de setiembre de 2026, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, incluyendo la temperatura máxima y mínima de la jornada.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 21 de setiembre el clima en Uruguay estará marcado por inestabilidad, viento y descenso de temperatura hacia la segunda mitad de la jornada, con un rango térmico nacional que irá de 9°C a 23°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo entre algo nuboso y nuboso, con momentos de mayor cobertura, ambiente ventoso y precipitaciones acompañadas de tormentas aisladas; el viento soplará del sector sur a 20-40 km/h, con ráfagas de 50-60 km/h y posibles intensificaciones asociadas a tormentas. Para la tarde/noche, la nubosidad seguirá variable, con descenso de temperatura y baja probabilidad de tormentas aisladas, mientras que el viento será del sur y suroeste a 20-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 23°C.
Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, intervalos de cubierto, presencia de nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos serán del suroeste y oeste a 20-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h y aumentos puntuales vinculados a tormentas. En la tarde/noche, continuará la nubosidad alternando con claros, bajará la temperatura y habrá baja probabilidad de tormentas aisladas, con viento del sur y suroeste a 20-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 23°C.
En el suroeste, la mañana presentará cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, mejora gradual y condiciones ventosas, además de precipitaciones aisladas; el viento será del suroeste a 20-40 km/h, con ráfagas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras. Hacia la tarde/noche, el cielo seguirá nuboso con intervalos de algo nuboso, persistirá el viento y la temperatura irá en descenso, con viento del suroeste a 20-40 km/h y ráfagas de 50-60 km/h. Las temperaturas irán de 9°C a 21°C.
En el centro-sur, la mañana tendrá cielo entre algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y viento más notorio en zonas costeras, junto con precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos soplarán del suroeste a 20-40 km/h, con ráfagas de 50-60 km/h en la costa. Para la tarde/noche, el panorama será nuboso con pasajes de algo nuboso, temperatura en descenso y ambiente ventoso, con probables precipitaciones aisladas; el viento continuará del suroeste a 20-40 km/h, con ráfagas de 50-70 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras. Las temperaturas irán de 10°C a 20°C.
En el este, el pronóstico marca una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto, nieblas y neblinas, además de viento en zonas costeras y precipitaciones con tormentas aisladas; el viento será del suroeste y oeste a 20-40 km/h, con ráfagas de 50-60 km/h en la costa. Durante la tarde/noche, el cielo seguirá nuboso con intervalos de algo nuboso, la temperatura descenderá y se mantendrá el ambiente ventoso, con precipitaciones aisladas; los vientos rotarán del oeste al suroeste a 30-50 km/h, con ráfagas de 60-70 km/h y ocasionalmente superiores en áreas costeras. Las temperaturas irán de 9°C a 18°C.
Cómo estará el clima en Punta del Este y Montevideo
Para Punta del Este, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, viento y precipitaciones acompañadas de tormentas; el viento soplará del suroeste y oeste a 20-40 km/h, con ráfagas de 50-60 km/h. En la tarde/noche, el cielo se mantendrá nuboso con momentos de algo nuboso, habrá descenso de temperatura y condiciones ventosas, con precipitaciones aisladas; el viento será del suroeste a 30-50 km/h, con ráfagas de 60-70 km/h y ocasionalmente superiores. Las temperaturas irán de 14°C a 15°C.
Para Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, ambiente ventoso, precipitaciones y probables tormentas; los vientos serán del suroeste y oeste a 30-40 km/h, con ráfagas de 50-60 km/h. Hacia la tarde/noche, continuará la nubosidad variable, la temperatura irá en descenso y persistirá el viento, con probables precipitaciones aisladas; el viento soplará del suroeste a 30-40 km/h, con ráfagas de 50-70 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 18°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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