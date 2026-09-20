Inumet emite la primera alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo: ya rige este domingo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes, con una probabilidad superior al 75%. El fenómeno comenzará a las 16:00 y tendrá una actualización prevista para las 19:00.

Según la advertencia, el área comprendida podrá ser afectada por tormentas puntualmente fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica.

La advertencia alcanza a localidades de Colonia, Paysandú, Río Negro y Soriano.

En Colonia, están comprendidas Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

En Paysandú, el área comprende Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Paysandú y Porvenir.

Para Río Negro, Inumet incluye Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Los Arrayanes, Nuevo Berlín, Tres Quintas y Young.

En Soriano, la advertencia comprende a todo el departamento.

Alerta amarilla de Inumet para este domingo 20 de setiembre de 2026 Foto: Inumet.

Qué anticipa Mario Bidegain para Montevideo

El meteorólogo Mario Bidegain también señaló un cambio marcado en las condiciones del tiempo para Montevideo. Según la información que compartió, la temperatura máxima prevista será de 18 °C para este lunes, mientras que descenderá aún más el martes, cuando la máxima se ubicaría en 12 °C.

#Temperaturas al abrigo (°C) y Presión atmosférica al NMM (mb) de DOM20 (06Z) a MIE23set (06Z) según #GFS, prevé ingreso aire frio polar con lluvias para DOM20 sobre #PBSAS y #Uruguay, provocando baja de temperaturas y un ingreso de primavera astronómica 2026 muy frio (MIE23set). pic.twitter.com/HwEa28c8wW — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 20, 2026

Bidegain difundió además un gráfico de Meteoblue con el pronóstico para Montevideo entre este domingo y el martes. El modelo muestra el episodio de precipitaciones concentrado principalmente entre la tarde y la noche de este domingo, mientras que posteriormente se observa el descenso de las temperaturas.

El gráfico de Meteoblue muestra para Montevideo una jornada de domingo con temperaturas que alcanzan valores cercanos a los 24 °C durante la tarde y un cambio posterior asociado al ingreso de aire más frío.

#Pronóstico de temperaturas y lluvias para #Montevideo (URU) según @meteoblue. Se espera cielo nuboso a cubierto con lluvias después de 18 hrs de DOM20 y una temp máxima 24°C. Bajan las temperaturas con temp. máxima 18° (LUN21) y tiempo frio con 12°C (MAR22). pic.twitter.com/MXEFRnIrrb — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 20, 2026

La previsión de Bidegain también coincide con el escenario de descenso térmico para el comienzo de la semana, con una caída particularmente marcada hacia el martes.

MetSul había advertido por una ola de tiempo severo en la región

Antes de la advertencia de Inumet, MetSul Meteorologia había señalado un escenario de tiempo severo que incluye a Uruguay. El organismo brasileño indicó que una masa de aire frío avanzaría por Argentina y Uruguay, acompañada por un frente frío, y que esto desencadenaría las primeras tormentas severas durante la tarde y la noche de este domingo.

MetSul advirtió por tormentas severas a muy severas, con una elevada probabilidad de vendavales fuertes a intensos y, en algunos casos, destructivos, además de granizo de diferentes tamaños.

Según el organismo, el sistema frontal avanzará posteriormente hacia el sur de Brasil durante el lunes y organizará una línea de inestabilidad con fuertes vientos. El riesgo de tiempo severo continuará en algunas zonas de Brasil durante el martes.

MetSul también señaló riesgo de tornados en el sur de Brasil, particularmente asociado al escenario atmosférico previsto para Rio Grande do Sul. Esa parte de la advertencia corresponde a Brasil y no debe confundirse con la alerta amarilla emitida por Inumet para Uruguay.