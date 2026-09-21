Árboles caídos y apagones: las consecuencias de la fuerte tormenta que afectó al interior de Uruguay

Uruguay, fundamentalmente en algunas zonas del interior, sufrió este domingo una fuerte tormenta que trajo consecuencias como la caída de árboles o la suspensión de servicios de energía eléctrica.

Al amanecer este lunes los departamentos más afectados en el corte del suministro de energía eléctrica eran Durazno y Rivera. Durazno tenía, pasadas las 7:00 de la mañana, 1.986 clientes afectados, es decir, 6,63% del total de usuarios. Rivera, en tanto, tenía 3.026 clientes afectados, 6,61% del total.

En menor medida Río Negro, Florida y Cerro Largo también tenían entre 2% y 3% de usuarios sin luz, mientras que el resto de los departamentos amanecieron sin mayores problemas.

También Policía Caminera informó que "con motivo de los fuertes vientos de las últimas horas se ha visto afectado el normal desplazamiento vehicular en diferentes puntos", y por tanto exhortó a tener precaución al circular por la ruta 3 en los kilómetros 263 y 283 y en ruta 5 en el kilómetro 218.

Árboles caídos en rutas nacionales tras la fuerte tormenta del domingo 20 de setiembre de 2026. Foto: Policía Caminera

En esa zona "personal policial y de la Dirección Nacional de Bomberos trabajan en varios puntos retirando árboles caídos de la vía de circulación" y por tanto el tránsito se canaliza sobre una sola senda.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había emitido una serie de advertencias de color amarillo y naranja por tormentas fuertes. Estas tormentas, según el organismo, podían estar acompañados de precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica.

La primera alerta del día comenzó a regir a las 16:00 y afectó fundamentalmente al suroeste, mientras que la última cesó a la 1:00 de este lunes y afectaba a toda la franja este y noreste, desde Artigas hasta Rocha.