Árboles caídos y apagones: las consecuencias de la fuerte tormenta que afectó al interior de Uruguay
Inumet había advertido por la posibilidad de lluvias abundantes, granizo, rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica.
Uruguay, fundamentalmente en algunas zonas del interior, sufrió este domingo una fuerte tormenta que trajo consecuencias como la caída de árboles o la suspensión de servicios de energía eléctrica.
Al amanecer este lunes los departamentos más afectados en el corte del suministro de energía eléctrica eran Durazno y Rivera. Durazno tenía, pasadas las 7:00 de la mañana, 1.986 clientes afectados, es decir, 6,63% del total de usuarios. Rivera, en tanto, tenía 3.026 clientes afectados, 6,61% del total.
En menor medida Río Negro, Florida y Cerro Largo también tenían entre 2% y 3% de usuarios sin luz, mientras que el resto de los departamentos amanecieron sin mayores problemas.
También Policía Caminera informó que "con motivo de los fuertes vientos de las últimas horas se ha visto afectado el normal desplazamiento vehicular en diferentes puntos", y por tanto exhortó a tener precaución al circular por la ruta 3 en los kilómetros 263 y 283 y en ruta 5 en el kilómetro 218.
En esa zona "personal policial y de la Dirección Nacional de Bomberos trabajan en varios puntos retirando árboles caídos de la vía de circulación" y por tanto el tránsito se canaliza sobre una sola senda.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había emitido una serie de advertencias de color amarillo y naranja por tormentas fuertes. Estas tormentas, según el organismo, podían estar acompañados de precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica.
La primera alerta del día comenzó a regir a las 16:00 y afectó fundamentalmente al suroeste, mientras que la última cesó a la 1:00 de este lunes y afectaba a toda la franja este y noreste, desde Artigas hasta Rocha.
Advertencia amarilla por Tormentas puntualmente fuertes— Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) September 21, 2026
Se actualizará a las 02:40 o ante cambios significativos
Más info: https://t.co/OSe5iumF26 pic.twitter.com/K4XyRsAE2x
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