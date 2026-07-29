Cientos de venezolanos exigen elecciones y el regreso de Corina Machado: "Vente, tu pueblo está presente”

Cientos de venezolanos marcharon ayer martes en Caracas para exigir elecciones “ya” y el regreso de la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado, en lo que representa la primera movilización de este tipo convocada por el partido de la dirigente en la capital venezolana en lo que va de año.

La marcha fue convocada por el partido Vente Venezuela (VV), con motivo del segundo aniversario de las últimas presidenciales en el país, las cuales, según demostró la oposición, ganó su candidato, Edmundo González Urrutia.

“María Corina, y “Pongan la fecha, nosotros ponemos los votos” eran dos de las consignas que coreaban los manifestantes.

La solicitud de elecciones coincide con el llamado de distintas ONG y sectores gremiales sobre el vencimiento del período constitucional del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, luego de que en enero fuera capturado el dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar en Caracas.

El 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral, dominado por el chavismo, proclamó como ganador de las presidenciales a Maduro, hoy detenido en Estados Unidos. La coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que apoyaba a González Urrutia, denunció fraude y publicó en una página web las actas para probar el triunfo opositor. EFE