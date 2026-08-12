Tras 17 años de ruptura, la caída de Maduro y dos sismos, Venezuela e Israel restablecen lazos diplomáticos

Venezuela e Israel anunciaron ayer martes el restablecimiento de sus relaciones consulares, 17 años después de la ruptura de los vínculos diplomáticos entre ambos países. Previamente, Israel había enviado una delegación de ayuda humanitaria y respuesta ante desastres a Venezuela, afectada por dos potentes terremotos en junio que dejaron miles de muertos y extensos daños materiales.

El acercamiento tiene lugar tras el derrocamiento y captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero, y mientras la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna de forma interina bajo fuerte presión de Washington.

Según la cancillería israelí, el entendimiento fue alcanzado luego de conversaciones mantenidas en las últimas semanas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, y su homólogo venezolano, Félix Plasencia.

“Estos debates desembocaron en un acuerdo destinado a poner en marcha un mecanismo de coordinación que permita prestar servicios consulares a los ciudadanos de ambos países”, añadió el ministerio.

Gideon Saar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Foto: Archivo El País

Venezuela había roto sus relaciones diplomáticas con Israel en enero de 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), antecesor de Maduro, expulsó al embajador israelí en Caracas como respuesta a una ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.

En un comunicado conjunto publicado ayer, los gobiernos israelí y venezolano subrayaron “la importancia de la relación entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en la República Bolivariana de Venezuela, que sirve como un importante puente de amistad histórica entre los dos países”.

Plasencia recibió el domingo al gran rabino de la Asociación Israelita de Venezuela, Isaac Cohen, quien había solicitado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con el fin de “responder a las necesidades de la comunidad judía” en Venezuela. Según el Congreso Judío Mundial, cerca de 6.000 judíos viven en Venezuela. El comunicado añade que los dos países han acordado “continuar su cooperación técnica bilateral derivada de las labores de respuesta a la emergencia y reconstrucción tras el doble terremoto”.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio dejaron al menos 6.301 muertos, según el último balance oficial. Los equipos de rescate y las familias siguen removiendo los escombros en busca de más víctimas.

Los gobiernos de Chávez y de Maduro manifestaron en su momento su rechazo hacia Israel y reivindicaron a Palestina como Estado legítimo.

Teheran: Nicolás Maduro con el Ayatollah Ali Jemenei en una visita oficial a Irán. Foto: Archivo El País

“¡Maldito seas, Estado de Israel!”, fustigó Chávez durante un recordado discurso emitido durante una cadena de radio y televisión en 2010.

En paralelo, Venezuela fortaleció lazos con Irán, que se consolidó como estrecho aliado primero de Chávez y luego de Maduro, en una cooperación que incluyó negocios petroleros en medio de bloqueos y sanciones de Estados Unidos a ambos países.

Pero Estados Unidos ha reconfigurado la geopolítica de Venezuela. Semanas atrás, la Cancillería venezolana enviaba notas de protesta a Irán, el que por años fue el principal aliado del chavismo y le auxilió en la crisis de combustible durante la pandemia.

El reclamo fue por “expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades” venezolanas por parte de Teherán. La cancillería exigió “el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre” de Venezuela, sin aclarar a qué declaraciones se refería.

Días antes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, había dicho en una entrevista que Irán “no es Venezuela”, en aparente relación al operativo con el que Estados Unidos derrocó a Maduro.

Rodríguez, en tanto, empieza a afrontar el descontento de las alas más radicales del chavismo. Un centenar de partidarios de Maduro protestaron el 24 de julio contra el acercamiento entre Caracas y Washington. Durante la protesta quemaron las banderas de Estados Unidos y de Israel. EFE, AFP

Valla publicitaria con la imagen del presidente Trump y el primer ministro israelí Netanyahu, en Teherán. Foto: EFE

Perú designa cónsul ante Venezuela

El gobierno peruano nombró a la diplomática Alicia María Espinoza Paredes como nueva cónsul general del Perú en Caracas, tras el restablecimiento progresivo de las relaciones bilaterales con Venezuela suspendidas en 2024, de acuerdo a una resolución suprema publicada ayer martes. La resolución firmada por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el canciller Carlos Espá nombra a la consejera en el servicio diplomático Alicia María Espinoza Paredes como Cónsul General del Perú en Caracas, aunque la fecha para el inicio de sus funciones será fijada en otra resolución viceministerial. En sus considerandos, el documento precisa que la protección y atención a las comunidades peruanas en el exterior constituye una de las prioridades de la Política Exterior del Perú. El l anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas se hizo el pasado 24 de julio en pleno traspaso del gobierno peruano.