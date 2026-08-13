"Queremos escuchar el diálogo": protestas en Caracas contra el secretismo de las negociaciones con la oposición

Decenas de personas protestaron ayer en Caracas por el hermetismo en torno al diálogo entre un sector de la oposición venezolana y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que auspicia Estados Unidos de cara a una transición democrática.

Las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y Dinorah Fiquera, líder de la bancada opositora que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional en 2015, deben concluir en esta jornada la primera ronda de conversaciones que comenzó el 6 de agosto. En el diálogo no participa la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien se encuentra exiliada en Panamá.

“Qué salga Dinorah”, gritaron a coro los manifestantes con una bandera venezolana en alto. Se quejan del secretismo con que se han desarrollado las conversaciones.

“Queremos escuchar el diálogo de ella (...) nosotros la queremos aquí afuera”, dijo a AFP Luis Antonio Correa, un vigilante de 54 años. “Queremos que suelten a los presos políticos (...) No hemos visto absolutamente nada para nosotros” desde que Nicolás Maduro fue derrocado en una operación militar de Estados Unidos en enero, dijo.

Una mujer corea consignas durante una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas. Foto: AFP

Las negociaciones tienen lugar siete meses después de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta interina, cargo que ejerce bajo tutela de Washington.

Las partes convocaron ayer a los periodistas, al cabo de seis días de negociaciones a puerta cerrada durante los cuales Figuera se reunió por separado con representantes de presos políticos, de jubilados y del sindicato de prensa. En los distintos encuentros prometió llevar a la mesa de diálogo sus demandas.

Una opositora cercana a la negociación que pidió el anonimato dijo a AFP que “hay comunicación directa entre las delegaciones y los Estados Unidos y cuando hay algún tema que es especialmente sensible se activa la mediación”.

Agregó que el gobierno de Rodríguez ha “tenido un cambio de actitud, pero no han tenido un cambio de preferencia”. La fuente dijo que la oposición tiene “que aprovechar esa ventana de oportunidad”.

“Por parte de la delegación opositora no hay ingenuidad”, sostuvo en una conversación vía Zoom. “Se sabe que a quienes tenemos en frente (...) no son unos reformadores democráticos equivalentes a Adolfo Suárez (español), a (el soviético Mijaíl) Gorbachov o al general (Fernando) Mattei en Chile”, sino que el gobierno interino “es más parecido al ejemplo de (Daniel) Ortega en Nicaragua”, agregó. AFP