Régimen chavista y la oposición iniciaron diálogos sin la participación de María Corina Machado

El chavismo y un grupo opositor comenzaron ayer sábado un diálogo impulsado por Estados Unidos para promover la democracia en Venezuela sin que se conocieran detalles de la misma.

Se sabe que la negociación estuvo encabezada por el hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por la exdiputada opositora Dinorah Figuera, cabeza de otros exlegisladores que defienden la vigencia de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 y que estuvo controlada por la oposición.

Se esperaba que Figuera estuviera acompañada por exdiputados como Jorge Millán, Marco Aurelio Quiñones y Juan Miguel Matheus. El partido Primero Justicia (PJ), integrante de la mayor coalición opositora, anunció el viernes que tendrá una representación en el proceso, sin dar nombres. Tampoco se supo ayer quiénes acompañaron a Rodríguez en la delegación del chavismo, que ha señalado como objetivos el “fortalecimiento” de la democracia, enfrentar las consecuencias del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio y lograr el fin de las sanciones.Por su parte, el grupo opositor afirma que se trata de un plan para “promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”. El diálogo, que se suma a un largo historial de procesos entre ambos sectores, comienza tras poco más de dos meses de que el sector mayoritario de la oposición y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González, propusieran una negociación “seria” con el Gobierno y con el acompañamiento de EE.UU. para “restaurar la democracia”. Sin embargo, estas nuevas conversaciones iniciarán sin la premio nobel de la paz.

“Estado 51”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió ayer sábado en un mensaje de su red Truth Social un mapa de Venezuela en el que el país caribeño aparecía pintado con la bandera estadounidense y con la leyenda “Estado 51”. No es la primera vez que el mandatario juega con la idea de la anexión de Venezuela a Estados Unidos desde que el pasado 3 de enero fuerzas militares estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro y lo trasladaran a Nueva York, donde permanece desde entonces a la espera de que comience un juicio federal en su contra por narcoterrorismo.

Trump declaró el viernes que Venezuela todavía no está “preparada” para celebrar elecciones.

Con información de EFE y AFP