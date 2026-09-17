Se estrelló un avión de combate F-16 del ejército de EE.UU. durante un entrenamiento en Michigan

Un avión de combate F-16 del ejército de Estados Unidos se estrelló en el estado de Michigan, en el norte del país, y el piloto logró eyectarse del aparato y salir ileso, informó este jueves el mando militar, confirmando informaciones de prensa.

"Un F-16 de la Guardia Nacional Aérea de Texas, perteneciente al 149.º Batallón de Caza, se estrelló durante una misión de entrenamiento rutinaria" cerca de Traverse City, confirmó la unidad en su página de Facebook.

"El piloto se eyectó con éxito de la aeronave. El incidente está bajo investigación", añadió, sin proporcionar más detalles.

Según dijeron las autoridades locales en Facebook, fue emitida una orden de evacuación en un radio de 1,6 kilómetros alrededor del lugar del accidente.

STAY AWAY FROM THE AREA: Responders are heading to a reported plane crash near County Road 633 and Blair Townhall Road in Blair Township.



Grand Traverse 911 says the plane is down near the intersection. Traffic in the area is shut down, and drivers should avoid the area.… pic.twitter.com/jQjFIlHoT4 — UpNorthLive News (@upnorthlive) September 17, 2026

Avión de combate F-16. Foto: Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Gary Peters, senador por Michigan, afirmó en X que estaba "al tanto del accidente aéreo cerca de Traverse City" y "seguía de cerca la situación" en tanto esperaba "más información sobre el incidente".

I’m aware of the plane crash near Traverse City. I am closely monitoring the situation as we work to get more information on the incident. Praying that the pilot and folks on the ground are safe. https://t.co/tQ5WCdiJEL — Senator Gary Peters (@SenGaryPeters) September 17, 2026

"Estoy al tanto del accidente de avión cerca de Traverse City. Estoy monitoreando de cerca la situación mientras trabajamos para obtener más información sobre el incidente. Rezando para que el piloto y las personas en tierra estén a salvo", dijo el legislador norteamericano".

Con información de AFP