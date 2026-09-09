El dramático incidente con un dron que sufrió el avión de Zelenski camino al funeral del rey Harald V
"Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive", declaró el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.
El avión que transportaba al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de Moldavia a Oslo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron, según el primer ministro noruego, aunque una fuente ucraniana aseguró que el incidente no revistió gravedad y no puso en riesgo al mandatario.
"Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive", declaró Jonas Gahr Store, a la televisión pública noruega NRK. Zelenski llegó a Oslo el martes por la noche, sin dar más detalles.
A useful meeting with President Zelenskyy and European industry on cooperation for improved air defence capabilities.— Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) September 8, 2026
Photo: Thorbjørn Kjosvold / Statsministerens kontor pic.twitter.com/XpgNuN5pwS
Sin embargo una fuente de la presidencia ucraniana matizó esta versión en declaraciones a la AFP. "Se trató de una alerta en Moldavia, cuando un dron ruso penetró en el espacio aéreo de Moldavia y Rumanía", explicó.
La fuente calificó de "exagerada" la afirmación de que Zelenski corriera el menor riesgo en esa situación.
Por su parte, el portavoz del gobierno moldavo, Dumitru Ciorici, afirmó en un comunicado que Moldavia había "cerrado su espacio aéreo en la tarde del 8 de septiembre, poco después de las 16:30 horas, tras la violación de su espacio aéreo por un dron ruso procedente de Ucrania".
"Después de las 17:20 horas, las autoridades confirmaron que el dron había caído y había explotado a unos 160 km del aeropuerto internacional de Chisináu. Las restricciones de vuelo fueron entonces levantadas y el avión del presidente ucraniano despegó más tarde de lo previsto".
Visita
El presidente ucraniano llegó a Oslo el martes por la noche, donde mantuvo conversaciones con Store; el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, sobre la ayuda militar noruega, incluido el apoyo a la defensa antiaérea, y la asistencia civil.
El miércoles, Zelenski se sumó a numerosos dignatarios extranjeros que asistieron al funeral del rey Harald, fallecido el 28 de agosto a los 89 años.
Zelenski abandonó Noruega después del funeral y se dirigió a Canadá para mantener conversaciones con dirigentes de ese país, declaró Store a NRK.
AFP
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