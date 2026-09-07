El presidente Zelenski prevé que la guerra entre Rusia y Ucrania se alargará durante el invierno europeo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que parece probable que la guerra con Rusia se alargue durante otro invierno, tras reunirse ayer domingo con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en Kiev. El sábado los emisarios estadounidenses se hablarón con el mandatario ruso, Vladimir Putin, quien aceptó de buena manera el diálogo, aunque aclaró que continuará con sus objetivos en Kiev.

Steve Witkoff instó a Rusia y a Ucrania a hacer “concesiones” para encontrar una solución que termine con la guerra que comenzó en 2022 con la invasión rusa.

“Ambas partes deberán hacer concesiones y reducir sus diferencias, y creemos que contamos con los elementos necesarios para lograrlo”, afirmó durante una conferencia de prensa tras sus primeras conversaciones en Kiev, después de haberse reunido durante el fin de semana con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Zelenski valoró positivamente las conversaciones, pese a su pronóstico sobre la duración del conflicto. “Esperamos llegar a acuerdos con nuestros socios estadounidenses, y contamos con el apoyo de nuestros socios europeos -si la guerra continúa en invierno, y así es como se ve por el momento-, pero aún así, los equipos hoy tienen una valoración positiva de nuestras perspectivas futuras”, dijo a los periodistas.

Witkoff, un empresario cercano al presidente estadounidense Donald Trump, y Kushner, yerno del republicano, viajaron por primera vez a Kiev como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para terminar con la guerra.

Con motivo de esta ronda de conversaciones, Putin decretó el cese de los bombardeos sobre Kiev durante tres días, desde el pasado sábado hasta hoy lunes, y afirmó que garantizará la seguridad de los emisarios. Ucrania también anunció la suspensión de los ataques contra Moscú durante ese período. Más temprano, Witkoff declaró que tuvo un encuentro muy “significativo, sustancioso, importante” con Zelenski. “Estamos muy animados y deseamos continuar con ellas el tiempo que haga falta”, afirmó.

Después de este encuentro con el presidente ucraniano, empezó otra reunión entre los dos emisarios de Washington, la delegación ucraniana y responsables de seguridad del Reino Unido, Francia y Alemania. “Estamos agradecidos de que los europeos estén aquí con nosotros hoy”, apuntó Zelenski. “Estamos todos en el mismo bando”, insistió.

Desde que empezaron a ejercer como mediadores en este conflicto, Witkoff y Kushner visitaron Moscú ocho veces, pero era la primera vez que se desplazaban a la capital ucraniana.

Donald Trump prometió durante su campaña que pondría fin al conflicto en Ucrania en 24 horas tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Desde entonces no ha prosperado ninguna de las rondas de conversaciones que buscaron terminar con la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Los esfuerzos de paz se han estancado, en parte debido a la guerra de Washington con Irán, mientras que Moscú y Kiev han intensificado los ataques de largo alcance.

Trump no quiso precisar si el plan que llevan los enviados implica que Ucrania ceda territorio, como había sugerido anteriormente, pero añadió: “Tenemos una idea para la paz”.

La última reunión entre el equipo de Zelenski y los emisarios estadounidenses tuvo lugar a finales de marzo en Miami (Florida), si bien el propio presidente ucraniano también se ha reunido en julio en dos ocasiones con Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN y en el Despacho Oval.

Odesa Ataques continuaron el fin de semana El ejército ruso atacó ayer domingo dos centros logísticos y un barco mercante en la región de Odesa, principal puerto ucraniano en el mar Negro, informó ayer el Ministerio de Defensa de Rusia. Según el parte de guerra vespertino, los centros atacados por los drones rusos Geran-4 servían para fabricar aparatos no tripulados y almacenar tanto esos equipos como sus piezas de repuesto. Moscú también golpeó con drones de asalto un barco mercante que transportaba equipos militares para el ejército ucraniano, según comunicación oficial. Por su parte, las autoridades leales a Moscú en la región ucraniana de Zaporiyia acusaron a Rusia de atacar un mercado en la ciudad de Energodar -que acoge la mayor central nuclear de Europa-, donde resultaron heridas seis personas, una de ellas de gravedad. Los ataques coincidieron con las consultas en Kiev entre los emisarios de la Casa Blanca y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, después de hacer lo mismo el sábado en el Kremlin con el líder ruso, Vladímir Putin. Rusia y Ucrania acordaron cesar los ataques durante 72 horas -sábado, domingo y lunes-, pero sólo contra sus respectivas capitales, no contra el resto del territorio, por lo que las agresiones continúan. EFE

G20

El ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, llamó a cooperar con Estados Unidos pese a las “tensiones geopolíticas” tras ser invitado la semana pasada, por primera vez en toda la guerra, a la reunión del G20 organizada por Washington. “Es importante comprender que las diferencias geopolíticas no anulan las cuestiones relativas a la economía y los negocios. Esto significa que hay que buscar soluciones y desarrollar relaciones allí donde responde a los intereses nacionales mutuos”, dijo a la agencia TASS. Igual admitió que las “tensiones geopolíticas” repercuten “sin lugar a dudas” en las relaciones entre ambos gobiernos, sea a nivel económico o financiero.

La próxima Cumbre de Líderes del G20 se llevará a cabo del 14 al 15 de diciembre de 2026 en el complejo Trump National Doral Miami, en Florida, Estados Unidos.

Con información de EFE y AFP