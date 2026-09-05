Putin se reúne con emisarios de EEUU para hablar de la guerra; Zelenski propuso tregua mientras estén las visitas

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió este sábado con los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner para conversar sobre cómo poner fin a más de cuatro años de guerra en Ucrania, informó la televisión rusa.

"Desde luego, la situación no es simple", dijo Putin a los emisarios estadounidenses, según imágenes transmitidas por los medios públicos.

Los dos aeropuertos de Kiev fueron alcanzados por bombardeos rusos la madrugada del sábado, según el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que consideró estos ataques como un intento del Kremlin de perturbar esta visita.

Pero horas después, la presidencia rusa dijo que Vladimir Putin ordenó no atacar Kiev durante tres días, con motivo de la visita de los emisarios norteamericanos.

Zelenski, quien propuso el viernes una tregua el tiempo que duren las visitas, afirmó haber hablado con los enviados estadounidenses y también prometió que Kiev no atacaría Moscú.

I have just spoken with the U.S. President’s envoys. They have already begun working with the Russian side today. From the moment of this conversation, we are ready to observe a ceasefire in airstrikes against the cities involved in the negotiation process. From now through the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2026

"Desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de lanzar ataques contra Moscú", aseguró en las redes sociales.

Según el presidente ucraniano, los emisarios estadounidenses "ya han comenzado a trabajar con la parte rusa hoy".

Los enviados estadounidenses fueron recibidos en el aeropuerto moscovita de Vnúkovo por el emisario ruso para los asuntos económicos, Kirill Dmitriev, informaron las agencias de prensa TASS y RIA Novosti.

Desde su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025, Trump ha emprendido varios ciclos de negociaciones para intentar encontrar una salida al conflicto, el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero hasta ahora los esfuerzos no han dado ningún resultado tangible, y en las últimas semanas se recrudecieron los ataques rusos a Ucrania, y las represalias de Kiev en suelo ruso.

Llevan "una propuesta"

"Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra", dijo Trump a los periodistas. "Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede que haya una buena posibilidad de que lo consigamos".

El octogenario líder republicano atribuyó la guerra, que comenzó con el lanzamiento de una ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, a un "problema de personalidad" entre Zelenski y Putin.

La inusual visita que hizo la semana pasada a Moscú el director de la CIA, John Ratcliffe, había suscitado numerosas especulaciones.

Según el Kremlin, se reunió con los servicios de inteligencia rusos. Trump calificó este desplazamiento de "semi rutinario".

Guerra de desgaste

Los esfuerzos diplomáticos en esta contienda se habían estancado debido a la guerra de Washington con Irán.

El renovado impulso llega en un momento en que Rusia y Ucrania se castigan mutuamente con ataques de misiles y drones de largo alcance, lo que ha elevado las bajas civiles a niveles inéditos desde el inicio de los combates hace más de cuatro años.

El presidente Zelenski denunció el sábado que, a su juicio, estaba claro que "estos ataques rusos a los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y los preparativos de cara a que la parte estadounidense pueda viajar a Ucrania por vía aérea, o aterrizar en los aeropuertos de Kiev o de Borispil".

Horas antes del anuncio de Trump, un dron ruso atacó la sede del servicio de seguridad ucraniano SBU en el centro de Kiev.

Oleksander Ganzha, jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, dijo que un ataque ruso mató a cuatro personas e hirió a cinco en la ciudad suroriental de Kamianske.

Zelenski advirtió el miércoles que el espacio aéreo ruso sería "completamente inseguro" y estaría lleno de drones ucranianos mientras Moscú continuara su guerra.

AFP