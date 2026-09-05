Cancelan "Spider-Noir": la exitosa serie de Prime Video con Nicolas Cage que recibió 11 nominaciones al Emmy

Pese a los elogios de la crítica y las nominaciones a los Emmy, Spider-Noir no tendrá una segunda temporada. La serie de la plataforma Prime Video protagonizada por Nicolas Cage en su primer papel regular para televisión, fue cancelada después de ocho episodios, una decisión que sorprende especialmente porque la producción llega a la temporada de premios con 11 nominaciones a los Emmy, la mayor cantidad obtenida este año por una producción de Prime Video.

La serie también tuvo una recepción especialmente favorable entre la crítica y el público. En Rotten Tomatoes registra un 92% de aprobación de la crítica y un 90% de valoración de la audiencia. A eso se suma su desempeño en streaming: según las mediciones de Nielsen, Spider-Noir acumuló 2.600 millones de minutos vistos durante sus primeras seis semanas.

La paradoja es evidente: una serie que consiguió instalarse entre las producciones reconocidas por la Academia de Televisión y que obtuvo una respuesta positiva tanto de especialistas como de espectadores no consiguió convencer a sus responsables de continuar la historia. La decisión vuelve a poner sobre la mesa una realidad cada vez más habitual del streaming: el reconocimiento y una buena audiencia no garantizan la renovación de una producción.

Spider-Noir fue la primera serie surgida del acuerdo entre Amazon y Sony Pictures Television para desarrollar historias y personajes vinculados al universo de Spider-Man. El proyecto estaba pensado como una expansión televisiva del universo de personajes de Marvel controlado por Sony, que incluye más de 900 personajes relacionados con la franquicia del Hombre Araña.

La serie tomó como punto de partida al personaje de Spider-Man Noir de los cómics de Marvel, pero lo llevó a un terreno propio. La historia transcurre durante la Gran Depresión, en la Nueva York de la década de 1930, y sigue a Ben Reilly, un investigador privado experimentado y venido a menos que se ve obligado a enfrentarse con su pasado después de una tragedia personal. En ese contexto aparece como el único superhéroe de la ciudad.

Imagen de la serie "Spider Noir". Foto: Cortesía de Prime

Cage encabezó el elenco junto a Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson. La serie fue adaptada para televisión por Oren Uziel y tuvo como showrunners a Uziel y Steve Lightfoot, conocido por su trabajo en Marvel's The Punisher. Phil Lord y Christopher Miller, responsables de varias de las producciones más celebradas vinculadas al Spider-Verse, participaron como productores ejecutivos.