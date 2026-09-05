El musical “Kinky Boots” llegará a Uruguay en 2027 y abrió las audiciones para formar su elenco

El musical Kinky Boots, uno de los títulos más exitosos de las últimas décadas en Broadway, llegará a Uruguay en 2027. Con música de Cyndi Lauper y libreto de Harvey Fierstein, el espectáculo estrenado en 2013 se convirtió en un fenómeno internacional: ganó seis premios Tony, incluido el de Mejor Musical, y luego tuvo producciones en escenarios de varios países. Ahora tendrá una producción uruguaya y ya comenzó la búsqueda de los artistas que integrarán su elenco.

El proceso de audiciones es abierto y busca intérpretes versátiles, con buen nivel de actuación, canto y baile. La convocatoria contempla perfiles masculinos y femeninos, además de una búsqueda específica para los Ángeles, las drag queens que tienen un papel destacado en la historia.

El musical se realizará en marzo en el teatro El Galpón, y contará con músicos en vivo y más de 25 artistas en escena, adelantó el productor Diego Sorondo.

Kinky Boots está basada en una historia real. Cuenta las desventuras de Charlie Price, un joven inglés que hereda una fábrica de zapatos en crisis, y Lola, una drag queen que le propone fabricar botas de plataforma diseñadas para hombres que actúan en espectáculos drag. Esa sociedad inesperada fue llevada a la pantalla grande, en 2005, y en 2013 Cyndi Lauper le puso música a esta historia de amistad, identidad y aceptación.

Cómo serán las audiciones

Las personas interesadas tienen tiempo para inscribirse hasta el 16 de setiembre. El formulario está disponible en las historias destacadas de Instagram de la producción.

Para los Ángeles, la producción busca drag queens carismáticas, audaces y llenas de energía, con excelente nivel de canto, baile y actuación, además de personalidad, humor y muy buen manejo de tacos.

También se buscan actores para Don, para el que se busca un intérprete rudo, corpulento y extremadamente masculino, con carácter, fuerza física y un gran sentido del humor. Para Lauren, en tanto, se busca una intérprete espontánea, divertida, auténtica, enamoradiza y muy querible, con frescura, energía, sensibilidad y manejo de la comedia. Y Nicola, definida como una mujer ambiciosa, decidida y enfocada en alcanzar sus objetivos. Para este personaje se buscan personalidad, determinación y potencia vocal.

Además de estos personajes, la producción abrió una convocatoria general para intérpretes masculinos y femeninos. Entre los hombres se buscan tenores y barítonos/bajos. Para las mujeres, los perfiles son soprano/mezzosoprano y mezzo/alto.

Una vez cerrado el período de inscripción, la producción se pondrá en contacto con las personas anotadas para enviarles el material que deberán preparar, de acuerdo con el personaje que hayan elegido para audicionar.

La primera etapa será a distancia: los postulantes deberán preparar y enviar por correo electrónico el material solicitado, que incluirá una canción cantada. A partir de ese material se realizará una preselección.

Quienes avancen a la segunda etapa serán convocados a una audición presencial el sábado 24 de octubre, instancia en la que continuará el proceso de selección del elenco que participará de la producción uruguaya de Kinky Boots en 2027.