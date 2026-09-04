Tini Stoessel rompió el silencio sobre el escándalo familiar y contó una drástica decisión: “No estoy loca"

El conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo. Después de varios días en los que había elegido mantener el silencio público mientras crecían las versiones sobre una disputa económica con sus padres, Ángel de Brito reveló qué le dijo la artista sobre la situación y dejó al descubierto una decisión contundente: Tini bloqueó a sus padres de su teléfono.

Este jueves, en LAM (América), el periodista contó que había recibido un mensaje directamente de la cantante, que no dejaba lugar a doble interpretación. “Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí”, remarcó antes de reproducir sus palabras.

“Con la poca gente con la que habla, porque habla con muy poca gente, dice: ‘Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados’”, contó De Brito. La frase aparece después de varios días de versiones, trascendidos y declaraciones cruzadas alrededor de la familia Stoessel.

Según explicó el periodista, Tini también le transmitió que, aunque atraviesa un momento difícil, está segura de las decisiones que tomó. “Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo”, fue otra de las frases que compartió De Brito. Y agregó una definición vinculada directamente a su carrera: “Estoy trabajando gratis por mi público”.

La revelación se da en medio de la polémica que comenzó a tomar fuerza a partir de la auditoría que la cantante habría solicitado sobre el manejo de los ingresos generados durante su carrera. En ese marco, De Brito explicó algunos de los puntos que, según lo que conoce, forman parte del reclamo de Tini.

El periodista señaló que Alejandro Stoessel le entregó información a su hija después de que ella se la solicitara, pero que Tini considera que esos datos no incluyen todos los años sobre los que pretende obtener explicaciones. “Cuando el padre le devuelve toda la información, ella siente que le devuelve una parte, que no es toda la información”, explicó De Brito. Por eso, según contó, la cantante y su equipo continúan pidiendo documentación y respuestas.

Otro de los puntos mencionados tiene que ver con Futttura, el espectáculo con el que Tini está girando. De Brito aseguró que la artista sostiene que el proyecto no es una obra de su padre, sino que ella tuvo un rol central en su creación. “Ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video”, detalló. Sin embargo, según señaló, Futttura figura a nombre de Alejandro Stoessel.

Al conflicto económico se suma, de acuerdo con lo que contó el periodista, una cuestión más profunda: “Tini siente que no la dejaron ser ni decidir”, afirmó De Brito. Por ejemplo, dijo, no podía tener amigas ni amigos.

Según la versión del conductor de LAM, la cantante vivió gran parte de su carrera dentro de una especie de “cajita de cristal”, en la que sus padres intervenían en distintas decisiones.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome, quiero que sepan que no me voy a ir que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, mas feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida” TINI hoy en Guadalajara pic.twitter.com/dzWzd2y52S — TINI Data (@TINIData) September 3, 2026

Estas declaraciones llegaron después de que la artista diera señales públicas sobre su situación familiar, durante su presentación de Futttura en Guadalajara. Si bien el miércoles evitó referirse directamente a la disputa con sus padres, hizo un discurso que fue interpretado como una declaración de principios.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca”, dijo sobre el escenario. También agradeció a sus amigas de toda la vida, al “amor de mi vida” y a sus seguidores.

No mencionó a su familia entre los agradecimientos. Y salió vestida de novia, en un contexto en el que habían circulado versiones sobre posibles diferencias de sus padres con respecto a su casamiento con Rodrigo De Paul, quien la acompañó en el show y recibió un aplauso del público a pedido de Tini.

Además, la artista modificó el repertorio de esa presentación. No cantó “Pa” ni “Ángel”, dos canciones asociadas a su padre.

En distintos momentos del concierto, además, se dirigió especialmente a sus seguidores y destacó el acompañamiento que recibió de ellos a lo largo de los años. “Ustedes siempre me acompañaron, sin darse cuenta muchas veces”, expresó.

Qué dijeron los padres de Tini Stoessel

Tini Stoessel y su padre.

Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera también salieron públicamente a defender su postura, aunque ninguno de los dos respondió directamente a las acusaciones atribuidas a Tini.

Muzlera se comunicó con Moria Casán y le agradeció el respaldo recibido en medio de la polémica. “Amamos a nuestros hijos y jamás haríamos nada para lastimarlos”, escribió. También defendió enfáticamente a su ex pareja y aseguró que pone “las manos en el fuego por Alejandro”, a quien definió como “el tipo más honesto” que conoció.

Alejandro, por su parte, también le escribió a Moria. “Amo a mis hijos con todo mi ser, y jamás podría hacerles daño”, sostuvo, mientras manifestó su malestar por las versiones que circulan y habló de “difamaciones y agresiones”. Si bien dijo que considera que no es el momento para hablar del tema, cuando decida hacerlo, aseguró que será con Moria.

En paralelo, Agustín Rodríguez, abogado de los padres de Tini, salió al cruce de algunas de las versiones que circulan. En diálogo con Intrusos, sostuvo que actualmente no existe una causa judicial iniciada por la cantante contra sus padres.

“Acá no hay ninguna causa, hay un tema familiar que es público y son cuestiones que las está manejando Alejandro”, explicó.

Respecto de la documentación solicitada, el letrado aseguró que Alejandro respondió a los pedidos que recibió. “Hasta el momento todo lo que se ha pedido lo ha brindado”, afirmó.