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Tini Stoessel: el contundente mensaje de sus padres en medio de la polémica por el patrimonio de la cantante

Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel intercambiaron mensajes con Moria Casán y se refirieron a las versiones que circulan sobre la familia, mientras crece la tensión alrededor de la artista.

02/09/2026, 13:49
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Tini Stoessel y sus padres.

En medio de la polémica por la supuesta interna familiar entre Tini Stoessel y su padre por el manejo de su patrimonio, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel rompieron el silencio y aseguraron que siempre priorizaron a sus hijos.

Tanto la madre de la artista como el productor tuvieron un intercambio de mensajes con Moria Casán, luego de una serie de declaraciones que la conductora hizo sobre la situación familiar.

Muzlera le agradeció el respaldo que recibió y manifestó el malestar que le generan las declaraciones que circulan sobre la familia. “Gracias, Moria, por tus palabras hacia nosotros. Amamos a nuestros hijos y jamás haríamos nada para lastimarlos”, escribió Muzlera.

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Stoessel también intercambió unos mensajes con Casán: “Hola, Moria, solo quiero agradecerte por las palabras que me regalaste en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones. Amo a mis hijos con todo mi ser, y jamás podría hacerles daño”.

Y luego sumó: “Moria, te agradezco tu confianza, este no es el momento para que hable, pero, cuando decida hacerlo, vas a ser con vos”.

La madre de Tini salió en defensa de Alejandro Stoessel

En medio de la auditoría que Tini Stoessel solicitó sobre el manejo de los ingresos generados por su carrera, Mariana Muzlera se refirió públicamente a su ex pareja, Alejandro Stoessel.

La madre de la cantante le envió un mensaje al periodista Daniel Ambrosino, quien lo leyó al aire en Intrusos. Allí aseguró que el productor es “el mejor papá del mundo” y destacó su honestidad, valores, ética y moral.

Tini Stoessel y su padre.
Tini Stoessel y su padre.

Según explicó Ambrosino, Muzlera busca preservar a su familia en medio de la polémica y mantiene una buena relación con Stoessel pese a estar separados. Su aparición pública se produjo después de varios días de especulaciones en torno al conflicto familiar.

La intervención de Muzlera se produjo pocos días después de un incómodo episodio televisivo, cuando llamó en vivo a SQP y le pidió a Yanina Latorre que no revelara que se habían comunicado. La conductora aseguró entonces que comprendía la situación que atravesaba la madre de Tini y decidió no involucrarse en el contenido de la conversación.

La Nación/GDA.

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