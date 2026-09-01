Maru Botana fulminó a Alejandro Stoessel en medio del conflicto financiero con Tini: "La pasé mal"

En medio de la disputa financiera que mantiene Tini Stoessel contra su padre, se suma un episodio colateral que tiene como protagonista a Maru Botana. En las últimas horas, la pastelera detalló lo que le sucedió con el productor, y fue lapidaria en su mirada hacia el padre de la artista.

La historia original data de 2019. En ese momento, la empresa Edenor compartió un posteo en redes sociales, en donde se informaba que habían detectado una conexión clandestina de luz en un local gastronómico de San Isidro. En la marquesina del citado inmueble, podía leerse con claridad el nombre de Maru Botana. Inmediatamente, las pastelera respondió que ese local no le pertenecía, sino que era de franquicia, y que quien lo llevaba era Alejandro Stoessel.

“Trato de ocuparme de que esté bien toda la parte de la comida, lo gastronómico, y nunca me imaginé que mis abogados se iban a tener que ocupar de esto, fue una mala pasada para mí y horrible para mi marca que tiene mi nombre y mi cara, me pegó mucho”, manifestó en esa oportunidad Botana, visiblemente dolida.

El tiempo transcurrió, y ese episodio quedó en el olvido. Hasta que durante la tarde del lunes le recordaron ese conflicto A Botana, en relación a la distancia que actualmente mantiene Tini con su padre y los manejos del dinero de la cantante.

Cuando el cronista le consultó a Maru si le sorprendía que a Stoessel le solicitaran una auditoría, ella respondió: “No tanto, porque bueno… tuve situaciones, no es momento de hablar, ojalá lo puedan solucionar”.

Luego el periodista le preguntó sobre el episodio relacionado a la denuncia en redes por parte de Edenor, y Maru recordó: “La pasé muy mal, así que bueno, ojalá que Tini pueda solucionar todos los problemas que tiene por la parte familiar, que en ese momento de olvidás de la plata”.

Por último, y frente a la consulta sobre cómo se resolvió dicho conflicto, la cocinera concluyó con una expresión de indignación: “Nada, quedó ahí. Ya fue”.

La Nación/GDA.