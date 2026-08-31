Tini Stoessel habló en medio del conflicto con su padre y reflexionó sobre sus 30 años: “Me siento más segura”

Tini Stoessel rompió el silencio en medio del conflicto que atraviesa con su padre, Alejandro Stoessel, y mientras se prepara para sus próximos shows. La artista evitó referirse de manera directa a su situación familiar y patrimonial, pero sus palabras tomaron otra dimensión por el particular momento que atraviesa.

La interna de los Stoessel quedó expuesta en las últimas semanas a raíz de las diferencias entre la cantante y su padre por el manejo de sus finanzas y de las sociedades vinculadas a su carrera. La situación derivó en una auditoría solicitada por Tini para conocer en detalle el estado de sus bienes y las decisiones tomadas durante los años en que su padre estuvo al frente de su trayectoria profesional.

El fragmento de la entrevista, que una cronista salvadoreña de Cosmopolitan realizó con la artista a través de una videollamada, fue compartido en redes sociales por la periodista Naiara Vecchio. En las imágenes se la ve a Tini en un momento de descanso mientras responde de manera tranquila y amable las preguntas de la periodista.

Durante la charla, la cantante habló sobre cómo fue cambiando su relación con la música a medida que creció y ganó seguridad, tanto arriba del escenario como a la hora de expresar sus pensamientos. “Ya tengo casi 30 años. Entonces, eso de sentirse uno más seguro arriba del escenario, con sus canciones, a la hora también de declarar, de ser y de encontrarte en tu espacio, en la forma de pensar, y tener las cosas más claras, creo que viene de la mano con la edad y con crecer”, explicó.

En ese sentido, Tini ubicó a Un mechón de pelo, su último álbum, como un momento bisagra. “Creo que un punto bastante de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum, donde pude abrirme desde un lado extremadamente personal”, señaló.

La artista también reconoció que ese nivel de exposición no fue fácil de atravesar. “A mí me dio mucho miedo sacarlo porque siempre fui muy honesta en mis canciones, pero quizás no había sido tan honesta como lo fui con Un mechón de pelo y tenía miedo en ese sentido”, completó.

Los próximos pasos de Tini

Tini tiene por delante una extensa agenda internacional con su gira Futttura. Después de un comienzo de año que la tuvo presente en Chile, Paraguay e incluso por el Estadio Centenario de Montevideo, la cantante retoma los shows el próximo 2 de septiembre en Guadalajara, México, y luego seguirá por Ciudad de México, Monterrey, San José de Costa Rica, San Salvador, Panamá, Bogotá y las ciudades ecuatorianas de Guayaquil y Quito.

La gira continuará en octubre con presentaciones en Guatemala, Miami, Caracas y una nueva fecha en Ciudad de México. En enero de 2027, Tini continuará su recorrido por España, donde tiene programados dos shows en Valencia, tres en Barcelona y tres en Madrid.

La Nación/GDA.