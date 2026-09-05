Dos argentinos cayeron mientras escalaban en una de las montañas más altas de Europa: uno murió y otro permanece internado

Un argentino de 39 años murió y otro resultó herido este viernes mientras escalaban una de las montañas más altas de Europa occidental: el Mont Blanc, en Francia.

Gabriel Ansiaume, oriundo de Mendoza, se encontraba practicando escalada libre cuando cayó y murió debido al impacto. Su primo y compañero de escalada, también argentino, permanece internado en el hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya. Fue intervenido quirúrgicamente y ahora continúa su recuperación.

Los argentinos se desplazaban por una pared rocosa de la Aiguille du Peigne, una ruta de escalada popular para alcanzar una de las cumbres de las Agujas de Chamonix, reportó el medio fracés Le Parisien.

El Pelotón de la Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix sostuvo que el equipo de escalada “resbaló y cayó al corredor de Papillons”. Las víctimas fueron descubiertas por otros escaladores que se desplazaban por esa cresta.

El medio mendocino Los Andes reportó que Ansiaume había viajado a Europa por trabajo y que, durante su visita por el viejo continente, decidió hacer una escalada libre en uno de los picos más conocidos de la región. Su primo se sumó rápidamente a la actividad.

La caída ocurrió durante el descenso. En tanto, el ascenso por el sector del Mont Blanc había ocurrido sin ningún inconveniente.

LA NACIÓN (GDA)