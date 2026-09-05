Eugenio Derbez en Uruguay: el mexicano trabajó el día de su cumple, pasó frío y mostró la rambla de Montevideo

El miércoles fue el cumpleaños del actor mexicano Eugenio Derbez, y su saludo para las redes sociales tuvo un escenario inesperado: la rambla de Pocitos. El reconocido comediante que fue parte del elenco de la oscarizada Coda y de Dora y la ciudad perdida, se encuentra en Montevideo filmando un proyecto. y ayer compartió un video desde la rambla para contar que le tocó pasar su día trabajando, lejos de su familia.

“Hoy es mi cumpleaños”, comienza diciendo Derbez en el video, que rápidamente comenzó a circular entre usuarios uruguayos. Detrás suyo aparecen la rambla de Pocitos y las letras de Montevideo, una postal reconocible de la ciudad que terminó funcionando como testimonio de su paso por Uruguay.

“Uno siempre piensa que el día de tu cumpleaños vas a estar acostado, que te van a llevar el desayuno a la cama, vas a estar con tus seres queridos, no vas a mover un dedo. Pero no siempre es así, y hoy me tocó, una vez más, celebrar mi cumpleaños”, cuenta el actor.

Derbez explicó que se encuentra lejos su familia y que, además, el clima uruguayo se hizo sentir. “Estoy en Uruguay, en Montevideo, a miles y miles de kilómetros de mi familia. Aquí es invierno ahorita, por eso traigo chamarra, hace mucho frío, y me tocó estar lejos de mi familia”, relató.

Pero el motivo de su estadía también es uno de los aspectos que eligió destacar: "Me tocó trabajar. Hoy trabajo todo el día, hasta la noche, y pues ni modo, hay que enfocarnos en lo positivo. Hay que enfocarnos en que cumplimos un año más de vida, en que estamos vivos, en que tenemos trabajo”, señaló.

El actor que este mes estrena serie en Prime Video también aprovechó el video para saludar a quienes atraviesan una situación similar. “Para todos aquellos que les toca trabajar el día de su cumpleaños, pues nada, hay que apechugar, hay que darle gracias a la vida, al universo por un año más, por tener trabajo, y ya festejaremos cuando estemos juntos”, dijo.

Eugenio Derbez en el estreno de la película de "Dora la exploradora". Foto: Archivo.

“Les mando besos, abrazos y feliz cumpleaños a mí, los quiero”, cerró el actor, que convirtió así una jornada laboral en Montevideo en una pequeña celebración compartida con sus seguidores.

La llegada de Derbez coincidió además con la reciente visita de otra figura de Hollywood: Eva Longoria. La actriz y productora estadounidense estuvo en Uruguay hace pocos días y también dejó constancia de su paso por el país en sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto a un enorme mate. A diferencia de Derbez, la actriz no explicó el motivo de su visita.

Por ahora, el mexicano aprovechó su cumpleaños para compartir con sus seguidores una postal de la ciudad y contar, con algo de humor, cómo es pasar una fecha especial lejos de casa y con una jornada de trabajo por delante.