La inesperada visita de Eva Longoria a Montevideo: las fotos de la actriz de “Desperate Housewives” en Carrasco

La actriz estadounidense Eva Longoria sorprendió con su presencia en Montevideo. La artista, reconocida mundialmente por su papel de Gabrielle Solís en Desperate Housewives, estuvo en el barrio Carrasco y compartió parte de su visita a través de sus redes sociales.

Longoria, de 51 años y con ascendencia mexicana, publicó una fotografía en la que aparece junto a uno de los mates que forman parte de Mate Art Gallery Uy, una exposición itinerante que actualmente puede visitarse en el Paseo Rostand, en Carrasco.

Foto: Instagram.

La propuesta reúne distintas intervenciones artísticas sobre el mate, uno de los objetos más representativos de la cultura rioplatense. La presencia de la actriz estadounidense quedó registrada justamente frente a una de las piezas que forman parte de la muestra.

La artista también aprovechó su estadía para salir a comer. El restaurante Manzanar, ubicado en la misma zona, difundió una imagen de Longoria durante su visita al establecimiento.

Por el momento, no trascendieron públicamente los motivos que llevaron a la actriz a Uruguay ni si su paso por Montevideo está relacionado con algún proyecto profesional. Tampoco se informó cuánto tiempo permanecerá en el país.

Foto: Instagram.

La visita se produce mientras Longoria continúa desarrollando una carrera que va mucho más allá de la actuación. Luego de alcanzar fama mundial como Gabrielle Solís en Desperate Housewives, participó en distintas producciones cinematográficas y televisivas y también trabajó como directora y productora.

Además, la actriz mantiene un fuerte vínculo con sus raíces mexicanas y con la comunidad latina en Estados Unidos. A lo largo de los últimos años se convirtió también en una figura habitual en eventos vinculados a la cultura y el entretenimiento latinoamericano.

Aunque todavía no se conocen detalles sobre la agenda que la trajo a Montevideo, Longoria dejó algunos registros de su recorrido por Carrasco y despertó la curiosidad de sus seguidores uruguayos.