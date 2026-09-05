Qué se celebra hoy, sábado 5 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 5 de setiembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de la fecha.

Qué se celebra este 5 de septiembre

El Día Internacional de la Mujer Indígena, conmemorado cada 5 de septiembre, reconoce la lucha, resistencia y contribución de las mujeres indígenas en la preservación de sus culturas, lenguas y tradiciones. Esta fecha honra a Bartolina Sisa, una líder aymara que luchó contra la opresión colonial en el siglo XVIII y que fue brutalmente asesinada en 1782.

Eventos históricos que ocurrieron un 5 de setiembre

1977: Desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, se lanzó la sonda espacial Voyager 1. La misión se convertiría en una de las más relevantes de la exploración espacial por su recorrido hacia Júpiter y Saturno y por haber alcanzado más tarde el espacio interestelar.

1972: Durante los Juegos Olímpicos de Múnich, terroristas palestinos atacaron la residencia de la delegación israelí en la villa olímpica. El hecho derivó en una toma de rehenes y en una crisis internacional que marcó para siempre la historia del deporte y la seguridad en grandes eventos.

1914: En el marco de la Primera Guerra Mundial comenzó la Batalla del Marne, en Francia, cuando las fuerzas francesas atacaron a las tropas alemanas que avanzaban hacia París. El enfrentamiento resultó decisivo para frenar el avance invasor en una de las primeras grandes acciones del conflicto.

1905: En Estados Unidos se firmó el Tratado de Portsmouth, acuerdo que puso fin a la guerra ruso-japonesa. El pacto consolidó la influencia de Japón en Asia oriental y supuso una derrota estratégica para el Imperio ruso.

1807: Tras varios días de bombardeo desde el mar, las fuerzas británicas ocuparon Copenhague, capital de Dinamarca. La ofensiva dejó además a los daneses sin su flota, en un episodio de fuerte impacto militar en el norte de Europa.

1800: El almirante británico Horatio Nelson conquistó Malta luego de un sitio sostenido por una flota integrada por buques británicos, portugueses y napolitanos. La isla estaba en manos francesas desde 1798 y su toma alteró el equilibrio en el Mediterráneo.

1798: En Francia se aprobó una ley que estableció el

reclutamiento y el servicio militar obligatorio. La medida formó parte de las transformaciones impulsadas por la etapa revolucionaria y modificó la organización militar del país.

1774: En Filadelfia se reunió el Primer Congreso Continental de las colonias británicas en América. De ese encuentro surgieron una Declaración de Derechos y Agravios y la designación de Peyton Randolph como primer presidente del Congreso.

Quiénes nacieron un 5 de setiembre

1914: Nació en San Fabián de Alico, Chile, Nicanor Parra, poeta, matemático y físico chileno. Su obra tendría una influencia profunda en la literatura hispanoamericana, especialmente por el desarrollo de una escritura de gran claridad expresiva.

1847: Nació en Clay County, Estados Unidos, Jesse James, ex guerrillero sudista y forajido estadounidense. Con el tiempo se convirtió en una figura legendaria del Oeste americano por su participación en asaltos a bancos y trenes.

1638: Nació en Saint-Germain-en-Laye, Francia, Luis XIV de Borbón, conocido como el Rey Sol. Fue rey de Francia y de Navarra y se transformó en una de las figuras centrales de la monarquía europea.

1187: Nació en París Luis VIII, integrante de la dinastía de los Capetos. Años más tarde se convertiría en rey de Francia, en un período clave para la consolidación del poder monárquico.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.