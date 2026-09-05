El pronóstico para hoy sabado 5 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 5 de setiembre la mínima más baja del país es de 0°C y la máxima más alta alcanza 17°C.

En el noroeste, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad y neblinas con bancos de niebla; hacia la tarde y la noche predominará el cielo algo nuboso a nuboso, con viento del suroeste y sur de 20-40 km/h, con una mínima de 5°C y una máxima de 17°C.

Para el noreste, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas; en la tarde/noche continuará el cielo algo nuboso a nuboso, con precipitaciones escasas, viento del suroeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con una mínima de 2°C y una máxima de 16°C.

En el suroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con bajas sensaciones térmicas, neblinas y bancos de niebla, además de viento del suroeste de 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; en la tarde/noche habrá cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto, bajas sensaciones térmicas y chaparrones, con viento del suroeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en la costa, con una mínima de 4°C y una máxima de 15°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, heladas agrometeorológicas, neblinas y chaparrones, con viento del suroeste de 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; para la tarde/noche seguirá el cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, ambiente ventoso, bajas sensaciones térmicas y chaparrones, además de viento del suroeste y sur de 20-40 km/h y rachas de hasta 60 km/h en la costa, con una mínima de 2°C y una máxima de 13°C.

En el este, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con heladas, nieblas, neblinas y chaparrones, acompañada por viento del suroeste de 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; hacia la tarde y la noche el cielo seguirá algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, condiciones ventosas, bajas sensaciones térmicas y chaparrones, con viento del suroeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 60 km/h en la costa, con una mínima de 0°C y una máxima de 15°C.

En Punta del Este, la mañana se mantendrá algo nubosa a nubosa, con bajas sensaciones térmicas, chaparrones y viento que rotará del noroeste al suroeste de 20-40 km/h; en la tarde/noche el cielo estará algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, ambiente ventoso, bajas sensaciones térmicas y chaparrones, junto a viento del suroeste y sur de 30-50 km/h y rachas de hasta 60 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, bajas sensaciones térmicas y chaparrones, con viento que pasará del noroeste al suroeste de 20-40 km/h; para la tarde/noche se mantendrá el cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, condiciones ventosas, bajas sensaciones térmicas y chaparrones, además de viento del suroeste y sur de 20-40 km/h y rachas de hasta 60 km/h, con una mínima de 6°C y una máxima de 12°C.

La tendencia general para los próximos días mantiene el ambiente frío, con abundante nubosidad, bajas temperaturas, probables heladas, neblinas y períodos con chaparrones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.