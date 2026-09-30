Montevideo City Torque vs. Peñarol por el Torneo Clausura: día, hora, dónde ver y probables formaciones

Después de cinco partidos al hilo sin público, los hinchas de Peñarol vuelven este miércoles al Estadio Centenario para presenciar un partido clave por la postergada primera fecha del Torneo Clausura ante Montevideo City Torque, un rival directo en la disputa por el título de la Liga AUF Uruguaya.

El partido comienza a las 20:00 horas y se espera un buen marco de público, por un lado por la cantidad de partidos que los carboneros no pudieron a ver a su equipo y los que le quedan, y por otro porque llega en el marco de los festejos por el 135º aniversario del club.

Como ya informó Ovación, Diego Aguirre tiene la baja confirmada de Germán Pezzella. El experimentado defensa central argentino debutó en la quinta fecha y el de hoy corresponde a la primera. Si bien “existe más de una interpretación” sobre su habilitación o no, los delegados del club recomendaron al cuerpo técnico no arriesgarse a un hipotético reclamo de puntos por la desconfianza que hay en torno a los tribunales de la AUF.

Por lo tanto, la ya clásica línea de tres aurinegra estará conformada por Lucas Ferreira y Maxi Olivera como stoppers, y el lugar del líbero será ocupado por Nahuel Herrera o Mauricio Lemos.

En el arco estará Washington Aguerre y por los carriles van a jugar Javier Cabrera y Thiago Espinosa, ya que Eduardo Darias se recupera de una distensión muscular que lo marginó de las dos últimas fechas. En el doble cinco estarán Eric Remedi y Nicolás Fernández, quienes por las características de cada uno se complementan muy bien y partido a partido vienen elevando el nivel.

Mientras que en ofensiva aparece la gran duda del 11 inicial: la presencia del argentino Leonel Jaime, quien salió muy dolorido y con lágrimas en los ojos al final del partido del sábado con Boston River, producto de un fuerte golpe en la cadera.

Según fuentes aurinegras “no fue nada grave” y está para jugar. En tal caso formaría el doble enganche con Leandro Umpiérrez, ambos por detrás de Matías Arezo. Pero la alternativa sería el ingreso de Abel Hernández, que viene de hacer un gol agónico que valió tres puntos, y jugar con doble nueve más un solo mediapunta.

Por otra parte, el volante de contención Ciudadano, Pablo Siles, fue expulsado por doble amarilla en el partido anterior con Deportivo Maldonado y está descartado para enfrentar hoy a Peñarol, pese a tratarse de la primera fecha del Clausura. “La suspensión es automática para el partido siguiente, no puede jugar”, trasmitieron a Ovación.

Montevideo City Torque es único líder del Clausura con 18 puntos, producto de seis victorias al hilo y la reciente derrota con Deportivo Maldonado que acabó con el invicto y la racha. Peñarol, que le lleva cinco puntos de ventaja en la Anual. Cualquier resultado que no sea un empate puede ser un quiebre en el campeonato.

Peñarol es visitante, por lo tanto la sanción a su público no corre. Las entradas están a la venta por cobraticket.uy y no tienen costo para los socios de MCT. Irán a la América (puerta 24) y las generales valen $300. Para Peñarol: Amsterdam ($250 socios/$350 generales), Olímpica ($450 socios/$550 generales) y América (650$ socios/750$ generales).

Ignacio Alegre en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque. Foto: Estefanía Leal.

Montevideo City Torque - Peñarol

Día: miércoles 30 de setiembre

Hora: 20:00

Estadio: Centenario

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Agustín Berisso y Matías Rodríguez.

4º árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Daniel Fedorczuk y Andrés Nievas.

Montevideo City Torque: (4-3-3)

Franco Torgnascioli;

Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera;

Diogo Guzmán, Gonzalo Montes, Franco Pizzichillo;

Ramiro Lecchini, Salomón Rodríguez, Esteban Obregón.

DT: Marcelo Méndez.

Peñarol: (3-4-3)

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera;

Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Thiago Espinosa;

Leonel Jaime, Matías Arezo, Leandro Umpiérrez.

DT: Diego Aguirre.