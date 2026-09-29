Germán Pezzella no juega contra MC Torque por la desconfianza de Peñarol en los tribunales de la AUF

Peñarol tiene una baja confirmada para el partido de este miércoles frente a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, partido que corresponde a la primera fecha del Torneo Clausura, postergado por aquel apagón del sábado 8 de agosto en el Estadio Charrúa. El cambio de escenario es producto de un acuerdo entre los clubes.

El encuentro empieza a las 20:00 horas y se juega con las dos hinchadas, porque Torque es local y no aplica la sanción que transita el aurinegro. Por ese motivo y además los festejos de un nuevo aniversario, se espera un buen marco de público.

En cuanto a lo deportivo, el argentino Germán Pezzella —titular en las tres últimas presentaciones del Carbonero por la Liga AUF Uruguaya— está descartado por dos razones: una física y otra reglamentaria.

La primera es producto del golpe que se llevó en la jugada del primer gol de Peñarol a Boston River, el sábado en el Centenario. El argentino fue a disputar una pelota dividida con Agustín Aguirre en las alturas y se llevó un codazo en el maxilar del jugador del Sastre. La jugada siguió y terminó con la media chilena de Lucas Ferreira que venció al arquero Bruno Antúnez.

Fue un festejo de gol a medias porque Pezzella quedó tendido sobre el césped, mientras se tomaba el rostro con notorias señales de dolor. Pero siguió adentro del campo. Sin embargo, Diego Aguirre lo sustituyó en el entretiempo y, según declaró después en zona mixta, la razón fue justamente esa incidencia infortuita.

Con tan poco tiempo de recuperación hasta mañana, la Fiera decidió darle un descanso. Pero también motivados por la segunda razón de su ausencia, vinculada a vacío legal en el reglamento.

Según señalaron a Ovación los delegados de Peñarol, Gonzalo Moratorio y Julio Trostchansky, la habilitación o no del argentino para este partido en particular puede tener “más de una interpretación”. Pezzella llegó a Uruguay un día antes del clásico y fue habilitado recién para jugar por la quinta fecha con Danubio, partido en el que jugó los últimos 30’ y fue su debut con la camiseta aurinegra. Como el partido con Torque es por la primera, hay un vacío legal que Peñarol quiere evitar.

Entonces se le recomendó al cuerpo técnico no tenerlo en cuenta por razones jurídicas, pero también políticas: la desventaja que percibe tener Peñarol en los tribunales de la AUF.

Sin ir muy lejos, días atrás el club presentó un recurso al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para “solicitar que intervenga respecto a la integración de los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)” porque entiende que hace años no se cumple el Estatuto vigente desde la intervención de 2018.

Por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones “tiene tres miembros cuando el reglamento marca que debe tener siete más tres suplentes. Y encima los tres son de Nacional y tienen más de cuatro años en funciones”. Es decir, que excedieron el plazo legal para permanecer en dichos cargos, según había explicado a Ovación el propio Moratorio.

Del otro lado está el caso de Pablo Siles, expulsado en la pasada octava fecha contra Deportivo Maldonado, pero en ese caso los delegados sostienen que no hay dos lecturas pese a jugar mañana por la primera: "La suspensión es automática, no puede jugar".