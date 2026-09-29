"Si me pegan, sigo jugando": Leo Jaime sobre Peñarol, diferencias con el fútbol argentino y el consejo de su padre

Leonel Jaime llegó a Peñarol a préstamo desde River Plate con un gran objetivo: jugar. La adaptación del juvenil de 20 años fue excepcional y desde que Diego Aguirre lo hizo ingresar en el Torneo Intermedio, que terminaron ganando, no salió más del equipo titular. El argentino habló de las claves de su bien momento, de su familia, de una diferencia puntual entre el fútbol argentino y el uruguayo y un consejo de su padre sobre las redes sociales.

“En mi cabeza lo primero siempre fue jugar, mostrarme y que sepan quién soy. Sabía que si tenía la oportunidad iba a poder mostrar mi talento, que lo vengo puliendo desde hace muchos años. Gracias a Dios pude sumar minutos y demostrar”, manifestó en entrevista con AUFtv y luego de ser distinguido como joven talento y mejor jugador en el periodo de julio-agosto.

Desde que le tocó debutar en Peñarol, ante Racing y tras una lesión de Jesús Trindade, Jaime no salió más del equipo. Sus compañeros siempre le dieron la confianza. “Son como hermanos dentro y fuera de la cancha. Me tratan muy bien en los entrenamientos, en el vestuario, me vengo sintiendo cómodo aunque sé que todavía puedo dar un poco más ayudando al equipo y al técnico también”, reconoció.

El respaldo de los referentes del equipo fue clave. “Los más grandes gracias a Dios desde el día uno me dieron para adelante y la confianza que tenía que tener. Más allá de que vine con confianza, me dijeron que me sintiera como en casa. Me trataron muy bien. Son unos genios y gracias a Dios y a ellos me pude adaptar bien y estar este nivel”.

El festejo de los jugadores de Peñarol tras el gol de Leonel Jaime ante Cerro en el Tróccoli. Foto: Leonardo Mainé.

Se define como alguien muy apegado a los suyos y muy familiero y se vino a Uruguay con su pareja, con quien ya convivía en Argentina. Leonel Jaime atraviesa un buen presente, pero no se deja llevar gracias a un consejo de su padre. “Mi familia me vio llorar, sonreír, ellos son el pilar de lo que soy hoy en día. Yo tengo algo muy claro, mi viejo siempre me enseñó que no hay que mirar ni lo bueno ni lo malo en el tema de redes y esas cosas. Veo todos los comentarios lindos, hermosos, a veces me pegan algunos palos. Yo no me siento más porque me digan qué jugador o que me digan que en el clásico no hice nada. A mí me entra por un oído lo bueno y también me sale por el otro lo malo también, eso no me afecta en nada ni me agranda. Eso lo tengo muy claro”, confesó el juvenil.

Leonel Jaime es desfachatado y encuentra su mejor nivel cuando tiene libertad para moverse, como en el campito, o el potrero, como dicen en Argentina. Ese estilo de juego hace que muchas veces reciba algún que otro golpe, no tiene problema por ello, pero nota una diferencia entre el fútbol argentino y el uruguayo.

“Creo que acá se pega muchísimo más. Allá se pega lo mismo, pero hay límites porque los árbitros te limitan a pegar. Si pegas una de mala leche ya te sacan amarilla y a la segunda te echan. Acá podes pegar tres, cuatro, que recién ahí te limitan. Pero es fútbol. Cuando me pegan, me levanto y sigo. Me puedo llegar a enojar si insultar a mi familia o si me quieren prepotear. Te da un plus que te peguen tantas veces, pero hasta ahí nomás”.

Leonel Jaime de Peñarol sentido en la cadera. Foto: Leo Mainé

En el último partido, ante Boston River, que terminó con victoria 2-1 de Peñarol, sufrió un golpe en la espalda que lo obligó a salir, pero confesó estar recuperado y a la orden para el próximo compromiso este miércoles ante Montevideo City Torque por el partido pendiente de la primera fecha del Clausura. “Gracias a Dios solo fue el golpe. Toco madera, nunca me lesioné en mi carrera y fue un golpe contra el piso, cuando me paro y quiero jugar sentí que se me movió la espalda. Dije, me hice mierda, frené, di dos pasos y no podía caminar. Quedó ese sentir en el momento salí explotado, pero gracias a Dios estoy bien. Ayer me hice revisar, me dieron antinflamatorios y estoy para jugar”, confirmó el argentino.

Por último, cerró con un mensaje para los hinchas de Peñarol, a los que enamoró con su juego y le hacen sentir su cariño. “Agradecerles por el apoyo que nos dan en los partidos, son un jugador más. Ahora pasó esto de que no podemos verlos, pero los sentimos que están alentando igual y quiero agradecerles por eso. Y desearle un feliz cumpleaños al club y mandarle un saludo a todos los hinchas”.