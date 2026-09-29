Damiani sobre las elecciones en Peñarol: "En la vida me he equivocado pero soy un hacedor y a mí no me bajan"

Llegó la primavera, pasó el aniversario, se va setiembre y el mundo Peñarol entra en la recta final para definir su próximo gobierno trienal en las elecciones que se desarrollarán (de absolutamente presencial, sin voto electrónico) entre el primer y segundo fin de semana de diciembre. Es decir que quedan poco más de dos meses para conocer al próximo presidente de los carboneros entre todos los candidatos que en los últimos días han hecho oficial su postulación. Entre ellos Juan Pedro Damiani.

El titular aurinegro entre 2009 y 2017 confirmó el pasado domingo que se presentará como una opción más para volver a presidir a Peñarol: "Yo avisé que iba a jugar fuerte", dijo en el programa Punto Penal (Canal 10). En esa misma línea, le había dicho a Ovación semanas atrás que "el Club necesita un cambio y mucho más que hace tres años", cuando declinó postularse para colaborar para una "unidad que no se dio".

Ante la expectativa que genera la candidatura o no de Ignacio Ruglio —actual presidente del club y quien iría por su tercer período de gobierno y segunda reelección, si se postula—, este martes Damiani fue consultado si analiza bajarse de la campaña electoral si los números de las encuestas le dan resultados desfavorables. Pero trancó fuerte contra esa idea.

"Las elecciones son elecciones y las encuestas que tenemos son muy buenas. Yo no soy de abandonar", comentó al principio al ser consultado al respecto en el programa La mañana del fútbol (El Espectador Deportes).

Y ante la insistencia, cuestionó: "Hay mucho gil que habla por ahí, esos no me conocen. Sino no hubiera hecho un estadio, no hubiera hecho un puente, yo que sé. En la vida me he equivocado pero soy un hacedor y a mí no me bajan".

"Y aparte venimos muy bien. Hay gente que apuesta y, ¿cuál es el problema? Se gana y se pierde", reflexionó sobre encuestas hipotéticas que le dan pocas chances de ganar las elecciones.

Y concluyó: "Hay mucho gil por ahí en la vuelta. Le voy a decir a todos esos giles que hablan por ahí, les voy a mostrar los números y se van a quedar con la boca abierta. En encuestas reales, no en encuestas de plástico, de Walt Disney".