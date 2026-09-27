Damiani confirmó su candidatura como presidente de Peñarol y la charla con Barrera: “Avisé que iba a jugar fuerte”

El “voy a jugar fuerte” de Juan Pedro Damiani cuando en marzo fue consultado sobre cuál iba a ser su rol en las elecciones en Peñarol empezó a tomar cada vez más preponderancia en el camino hacia los comicios que definirán a las nuevas autoridades del club. Si bien estuvo en silencio en las últimas semanas, sin conformar su candidatura de manera oficial, este domingo por la mañana lo puso en palabras.

“Quiero confirmar oficialmente que me voy a presentar a la elección como candidato a presidente de Peñarol. Yo avisé que iba a jugar fuerte”, expresó en diálogo con Punto Penal (Canal 10). “El club necesita un cambio de gestión. Todos ya vieron cómo se maneja Ignacio Ruglio. Peñarol está peleado con todo el mundo, no puede ser así. Los dos modelos de gestión (Ruglio y Damiani) son claros y bien diferentes”, añadió.

El expresidente de Peñarol que a sus 68 años busca regresar al sillón presidencial que ya ocupó entre 2008 y 2018 empieza a mover las fichas de cara a la confirmación de una lista que será de unidad ya que en la oposición entienden que ese es el camino para poder volver a gobernar en la institución Mirasol. Si bien todavía no está confirmada la fecha del acto eleccionario, se estima que será entre los fines de semana del 5 o 12 de diciembre.

Además, Damiani se refirió a los incidentes post clásico del Clausura: “Fue una locura lo que pasó en el Estadio Campeón del Siglo. No concibo cómo hay gente dispuesta a romper su propia cosa con semejante violencia. Mi perro no rompe la cucha donde duerme. Hay que eliminar a los violentos y cuidar a la gente de bien”, aseguró.

El vínculo con Jorge Barrera

Jorge Barrera en entrevista con En Clave País. Foto: Leonardo Mainé

El exmandatario quería a Jorge Barrera en su fórmula, alianza sobre la cual actualizó: “Jorge Barrera no se presentará como candidato a presidente. Él es mi canciller. Lo quiero para integrar el ejecutivo de la AUF. Ayer hablamos y concordamos en muchos aspectos de la vida política”.

Barrera también dialogó esta mañana con Punto Penal, desde la 5K de Peñarol, y, minutos antes de la entrevista, adelantó: “Era obvio que Juan Pedro Damiani se iba a presentar como candidato a presidente de Peñarol. Nunca tuve dudas. Fue muy positiva la larga charla que tuve ayer con él”.

En diálogo con En Clave País, días atrás, Damiani había sido consultado sobre a qué apunta su gestión para la futura administración del club, el expresidente apuntó: “Primero no seguir continuamente discutiéndonos. Yo creo que Peñarol lamentablemente se nacionalizó. Peñarol era un club en el que se barría para adentro y mucho. Esa es la primera parte. Después, tratar de que participen en el club todos, independientemente de su afiliación política, porque esto es una pasión. No es una cuestión política de estado”.

