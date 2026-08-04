Juan Pedro Damiani: su rol en las elecciones en Peñarol, qué cambio necesita el club y su plan para la gestión

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, fue el invitado central de este martes en el streaming En Clave País, donde en una extensa charla habló de todo: su vida, su amor por el club aurinegro, los proyectos que viene desarrollando a nivel empresarial y su camino de cara a las próximas elecciones.

“Voy a ir, esto convencido de que debo ir. Después hay muchas coas que van a ir cambiando y la idea es que me acompañe gente que yo quiero que me acompañe. Gente de gestión, pero gente joven que es a la que me ilusiona”, comenzó diciendo el empresario que ya estuvo al mando de la institución Mirasol entre los años 2008 y 2017.

“Me da la impresión de que está buena esa esa mixtura porque si vos, en términos futbolísticos, ponés gente que corra, también hay algunos que tienen que pensar y mirar más allá de correr. Estamos armando un equipo de gente acostumbrada a la gestión, también gente muy joven y gente que corra. Esa mixtura me entusiasma y es la que me está llevando al convencimiento que debemos ir porque creo que el club necesita un cambio, sin criticar a nadie”, agregó.

Damiani también aclaró que: “Yo no vine para criticar a nadie a pesar de que creo que se ha sido injusto, tanto conmigo como con Jorge Barrera porque toda esta situación del club viene producto de muchos años de trabajo. El presidente actual recibió un club con casi 100 mil socios, un club con un estadio, con juveniles excepcionales que generaron más de 60 millones de dólares desde que nos fuimos y una profesionalización. Por eso es justo decir que esto no viene por una generación espontánea, viene por un esfuerzo y por un trabajo de pensar en el largo plazo, entonces me parece que no es justo cuando se dice ‘yo ordené el club’, ‘yo hice esto’”.

“Me parece muy bien administrar juiciosamente los recursos. Pero yo digo que esto no viene de una hoja en blanco, no es que el club se recibió o se ordenó. El club desde su fundación es un club que ha tenido distintas acumulaciones y ha generado esto que es ser el club más importante del país y unos de los clubes más importantes del mundo”, explicó Juan Pedro.

Consultado sobre a qué apunta su gestión para la futura administración del club, el expresidente apuntó: “Primero no seguir continuamente discutiéndonos. Yo creo que Peñarol lamentablemente se nacionalizó. Peñarol era un club en el que se barría para adentro y mucho. Esa es la primera parte. Después, tratar de que participen en el club todos, independientemente de su afiliación política, porque esto es una pasión. No es una cuestión política de estado”.

Juan Pedro Damiani con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli.

“Lo primero que hay que hacer es establecer una nueva relación con la Asociación Uruguaya de Fútbol, con la Conmebol y con la FIFA. Echarle mano a las formativas, sin criticar lo que se ha hecho. Yo creo que teníamos unas formativas de excelencia que generaron los últimos cracks que dio el fútbol uruguayo como Darwin Núñez, Federico Valverde, Brian Rodríguez. Y eso hay que apuntarlo”, añadió.

“El club tiene que tener orden. Está bastante desordenado en cuanto al estadio. A mí me encanta la hinchada que es el jugador número 12 y empuja, pero tiene que tener su lugar y su orden. No puede ser zona liberada. Hay una tribuna para la familia que es la Damiani, está la tribuna Henderson que son los palquistas y butaquistas que son los que pagan la fiesta del estadio y algo fundamental que es solucionar el tema de los accesos y salidas al estadio, que es un problema muy serio que hay que atacarlo y nos va permitir que el estadio y la institución sigan creciendo”, expresó Damiani.