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El País Ovación Fútbol

Así se juega la novena fecha del Clausura: Peñarol enfrenta a Racing y Nacional recibe a Montevideo City Torque

La etapa del último torneo corto de la Liga AUF Uruguaya se disputará entre este sábado 3 de octubre y el próximo lunes 5.

El País
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29/09/2026, 08:33
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Ingresan los jugadores de Montevideo City Torque y Nacional al Estadio Charrúa.
Ingresan los jugadores de Montevideo City Torque y Nacional al Estadio Charrúa.
Foto: Ignacio Sánchez.

La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya se disputará entre sábado y lunes. Peñarol visitará a Racing en el Estadio Centenario el domingo desde las 19:30 horas mientras que el lunes Nacional recibirá a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central, el lunes, a partir de las 20 horas.

La etapa comienza el sábado 3 de octubre con tres encuentros: Liverpool se enfrentará a Progreso a las 11:00 en el Viera, Albion jugará contra Defensor Sporting a las 15:00 en el Saroldi, y Deportivo Maldonado se medirá ante Central Español a las 18:00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel.

La actividad continúa el domingo 4 con cuatro partidos: Danubio recibirá a Cerro Largo a las 10:00 en el Mincheff de Lazaroff, Boston River jugará contra Juventud a las 13:00 en el Campeones Olímpicos, Cerro se enfrentará a Wanderers a las 16:00 en el Troccoli, y el encuentro entre Racing y Peñarol se disputará a las 19:30 en el Centenario. Finalmente, la etapa se cierra el lunes 5 con el partido entre el tricolor y el Ciudadano.

Sábado 3 de octubre de 2026

Jesús Trindade de Peñarol frente a Racing en el Centenario
Jesús Trindade de Peñarol frente a Racing en el Centenario.
Foto: Estefanía Leal

  • Liverpool vs. Progreso
    • Hora: 11:00
    • Estadio: Parque Viera
  • Albion vs. Defensor Sporting
    • Hora: 15:00
    • Estadio: Parque Saroldi
  • Deportivo Maldonado vs. Central Español
    • Hora: 18:00
    • Estadio: Domingo Burgueño

Domingo 4 de octubre de 2026

  • Danubio vs. Cerro Largo
    • Hora: 10:00
    • Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff
  • Boston River vs. Juventud
    • Hora: 13:00
    • Estadio: Campeones Olímpicos
  • Cerro vs. Wanderers
    • Hora: 16:00
    • Estadio: Estadio Troccoli
  • Racing vs. Peñarol
    • Hora: 19:30
    • Estadio: Estadio Centenario

Lunes 5 de octubre de 2026

  • Nacional vs. Montevideo City Torque
    • Hora: 20:00
    • Estadio: Gran Parque Central

Proyecto de la décima fecha

La disputa de la pelota en el partido entre Nacional y Central Español.
La disputa de la pelota en el partido entre Nacional y Central Español.
Foto: Ignacio Sánchez.

Viernes 9 de octubre de 2026

Deportivo Maldonado vs. Liverpool - 20:00 - Domingo Burgueño Miguel

Sábado 10 de octubre de 2026

Defensor Sporting vs. Cerro - 11:00 - Estadio Franzini
Juventud vs. Racing - 14:30 - Parque Artigas
Peñarol vs. Progreso - 18:00 - Estadio Centenario
Montevideo City Torque vs. Danubio - 21:30 - Estadio Charrúa

Domingo 11 de octubre de 2026
Wanderers vs. Boston River - 10:00 - Parque Viera
Cerro Largo vs. Albion - 15:00 - Estadio Ubilla
Central Español vs. Nacional - 18:30 - Escenario a confirmar

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