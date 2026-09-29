Así se juega la novena fecha del Clausura: Peñarol enfrenta a Racing y Nacional recibe a Montevideo City Torque
La etapa del último torneo corto de la Liga AUF Uruguaya se disputará entre este sábado 3 de octubre y el próximo lunes 5.
La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya se disputará entre sábado y lunes. Peñarol visitará a Racing en el Estadio Centenario el domingo desde las 19:30 horas mientras que el lunes Nacional recibirá a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central, el lunes, a partir de las 20 horas.
La etapa comienza el sábado 3 de octubre con tres encuentros: Liverpool se enfrentará a Progreso a las 11:00 en el Viera, Albion jugará contra Defensor Sporting a las 15:00 en el Saroldi, y Deportivo Maldonado se medirá ante Central Español a las 18:00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel.
La actividad continúa el domingo 4 con cuatro partidos: Danubio recibirá a Cerro Largo a las 10:00 en el Mincheff de Lazaroff, Boston River jugará contra Juventud a las 13:00 en el Campeones Olímpicos, Cerro se enfrentará a Wanderers a las 16:00 en el Troccoli, y el encuentro entre Racing y Peñarol se disputará a las 19:30 en el Centenario. Finalmente, la etapa se cierra el lunes 5 con el partido entre el tricolor y el Ciudadano.
Sábado 3 de octubre de 2026
- Liverpool vs. Progreso
- Hora: 11:00
- Estadio: Parque Viera
- Albion vs. Defensor Sporting
- Hora: 15:00
- Estadio: Parque Saroldi
- Deportivo Maldonado vs. Central Español
- Hora: 18:00
- Estadio: Domingo Burgueño
Domingo 4 de octubre de 2026
- Danubio vs. Cerro Largo
- Hora: 10:00
- Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff
- Boston River vs. Juventud
- Hora: 13:00
- Estadio: Campeones Olímpicos
- Cerro vs. Wanderers
- Hora: 16:00
- Estadio: Estadio Troccoli
- Racing vs. Peñarol
- Hora: 19:30
- Estadio: Estadio Centenario
Lunes 5 de octubre de 2026
- Nacional vs. Montevideo City Torque
- Hora: 20:00
- Estadio: Gran Parque Central
Proyecto de la décima fecha
Viernes 9 de octubre de 2026
Deportivo Maldonado vs. Liverpool - 20:00 - Domingo Burgueño Miguel
Sábado 10 de octubre de 2026
Defensor Sporting vs. Cerro - 11:00 - Estadio Franzini
Juventud vs. Racing - 14:30 - Parque Artigas
Peñarol vs. Progreso - 18:00 - Estadio Centenario
Montevideo City Torque vs. Danubio - 21:30 - Estadio Charrúa
Domingo 11 de octubre de 2026
Wanderers vs. Boston River - 10:00 - Parque Viera
Cerro Largo vs. Albion - 15:00 - Estadio Ubilla
Central Español vs. Nacional - 18:30 - Escenario a confirmar
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