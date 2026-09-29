Así se juega la novena fecha del Clausura: Peñarol enfrenta a Racing y Nacional recibe a Montevideo City Torque

La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya se disputará entre sábado y lunes. Peñarol visitará a Racing en el Estadio Centenario el domingo desde las 19:30 horas mientras que el lunes Nacional recibirá a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central, el lunes, a partir de las 20 horas.

La etapa comienza el sábado 3 de octubre con tres encuentros: Liverpool se enfrentará a Progreso a las 11:00 en el Viera, Albion jugará contra Defensor Sporting a las 15:00 en el Saroldi, y Deportivo Maldonado se medirá ante Central Español a las 18:00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel.

La actividad continúa el domingo 4 con cuatro partidos: Danubio recibirá a Cerro Largo a las 10:00 en el Mincheff de Lazaroff, Boston River jugará contra Juventud a las 13:00 en el Campeones Olímpicos, Cerro se enfrentará a Wanderers a las 16:00 en el Troccoli, y el encuentro entre Racing y Peñarol se disputará a las 19:30 en el Centenario. Finalmente, la etapa se cierra el lunes 5 con el partido entre el tricolor y el Ciudadano.

Sábado 3 de octubre de 2026

Jesús Trindade de Peñarol frente a Racing en el Centenario. Foto: Estefanía Leal

Liverpool vs. Progreso

Hora: 11:00 Estadio: Parque Viera

Albion vs. Defensor Sporting

Hora: 15:00 Estadio: Parque Saroldi

Deportivo Maldonado vs. Central Español

Hora: 18:00 Estadio: Domingo Burgueño



Domingo 4 de octubre de 2026

Danubio vs. Cerro Largo

Hora: 10:00 Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff

Boston River vs. Juventud

Hora: 13:00 Estadio: Campeones Olímpicos

Cerro vs. Wanderers

Hora: 16:00 Estadio: Estadio Troccoli

Racing vs. Peñarol

Hora: 19:30 Estadio: Estadio Centenario



Lunes 5 de octubre de 2026

Nacional vs. Montevideo City Torque

Hora: 20:00 Estadio: Gran Parque Central



Proyecto de la décima fecha

La disputa de la pelota en el partido entre Nacional y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Viernes 9 de octubre de 2026

Deportivo Maldonado vs. Liverpool - 20:00 - Domingo Burgueño Miguel

Sábado 10 de octubre de 2026

Defensor Sporting vs. Cerro - 11:00 - Estadio Franzini

Juventud vs. Racing - 14:30 - Parque Artigas

Peñarol vs. Progreso - 18:00 - Estadio Centenario

Montevideo City Torque vs. Danubio - 21:30 - Estadio Charrúa

Domingo 11 de octubre de 2026

Wanderers vs. Boston River - 10:00 - Parque Viera

Cerro Largo vs. Albion - 15:00 - Estadio Ubilla

Central Español vs. Nacional - 18:30 - Escenario a confirmar

