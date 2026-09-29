Ignacio Ruglio: “Hoy la AUF y Nacional son lo mismo; a la AUF solo le queda mudarse a 8 de Octubre"

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló este martes sobre varios temas de orden político. Contó que almorzó con Alejandro Ruibal, posible candidato a la vicepresidencia junto a Juan Pedro Damiani, y tiró munición pesada contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Nacional.

En entrevista con “#Minuto1” (Carve Deportiva), el titular aurinegro reconoció que tuvo un almuerzo con Ruibal, a quien considera “un gran peñarolense”. “Hablamos de muchas cosas que van a quedar ahí. Fue una hora y media en la que 45 minutos hablamos de la vida, de cómo va, de la cámara que preside, de los negocios, de por qué quiere volver a Peñarol, qué cosas cree que hay que hacer. Se ve que alguien nos vio y cuando me preguntaron no iba a mentir”, dijo.

Ruibal fue un hombre clave en la infraestructura del Estadio Campeón del Siglo y acerca de los problemas que hoy tiene el escenario Mirasol para evacuar vehículos, Ruglio expresó: “Hablamos de eso también pero acá hay un tema clave y es que necesitamos una vía más. Eso se está trabajando, no depende de nosotros y es la creación de una perimetral por detrás de la Ciudad Deportiva hasta Camino Carrasco. Son cuatro o cinco partidos al año que es un caos: un clásico, partidos de copa. Ahí hay caos. El tema es que todo el Campeón del Siglo hoy sale a una arteria sola y eso no pasa en ninguna parte del mundo”.

El presidente Carbonero habló también de las declaraciones de Juan Pedro Damiani en Punto Penal en las que puso a Ignacio Alonso por encima de mucha gente: “Me sorprendió eso y para mal. Lo puso hasta por encima de muchos peñarolenses. Si compara a Walter Pereyra cabeza a cabeza con Alonso definitivamente teníamos al enemigo adentro y no nos dimos cuenta”, expresó.

“Siempre venimos con viento de frente y al menos estamos en la conversación. Falta mucho, faltan muchas fechas importantes y contra ellos (Alonso y Eduardo Ache) que siempre están empujando a Nacional”, insistió Ignacio Ruglio para agregar: “Hay que hacer que ellos se vayan de la AUF, que haya una AUF más ecuánime”.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Por otra parte, el titular de Peñarol habló de la situación que se ha generado con la hinchada y remarcó: “Hay que convivir con la hinchada. Siempre es mejor hablando. Sabemos que no van a desaparecer los 100 o 200 hinchas malos que tienen Peñarol, Cerro, Nacional, Aguada, Goes. Todos están ahí y a mí me gusta empaparme en esos temas, meterme. Y voy a seguir teniendo esa mala relación con la AUF porque creo que tienen que caer, aunque el rédito político sea malo”.

“Estuve a tres meses de irme sin un punto perdido por líos de la hinchada. ¿Me dolió lo que pasó? Si. ¿Creo que hay que cortar el vínculo con la hinchada? No. Porque van a seguir estando ahí aunque vos no los quieras ver”, añadió.

Consultado por su relación con organismos como AUF, Policía y Conmebol, Ruglio dijo: “Durante la campaña, si es que entro en campaña, les voy a recordar que cada vez que negociamos con esa gente nos fue muy mal. Si te combaten tenés que pelear. Pelea que dan, pelea que doy. Me gustaría que Peñarol vuelva a la AUF, pero no volvería si vienen y me dicen ‘mirá el representante de ustedes o es fulano o están afuera’. Eso no. Y si decidiera ir a la elección va a haber un choque de perfiles bien diferentes”.

Ruglio fue consultado también por Eduardo Ache y dijo: “Ache en ningún lado. Mejor en Nacional que en la AUF, igual hoy la AUF y Nacional son lo mismo, solo le queda a la AUF mudarse a 8 de Octubre. Es la realidad. La AUF debe más de 50 millones de dólares y si tuviera que achicar ya directamente que consigan un par de salas en 8 de Octubre y ahorran la parte de estar quedándose en Guayabos sin sentido”.