Cancillería reemplazó a funcionario por nueva jerarca luego de enviar nota sobre stand de Malvinas al Parlamento

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo una revisión en estos últimos días sobre lo ocurrido tras la "confusión" —ese fue el término que utilizó la vicecanciller Valeria Csukasi— que llevó a que la cartera transmitiera al Parlamento, sin más, un reclamo formal que había recibido de la embajada de Argentina en Uruguay —como es habitual en los últimos años— por la presencia de un stand con el nombre "The Falkland Islands" en la Rural del Prado, y enviara además una expresa sugerencia a todos los legisladores de que evitaran "contactos de carácter oficial con eventuales representantes o enviados de las Islas Malvinas”.

Como consecuencia del análisis de esta situación, que tuvo una valoración negativa en el equipo del canciller Mario Lubetkin, se decidió designar a una nueva jerarca al frente de la Dirección de Relaciones Institucionales.

El asunto había producido fuertes cuestionamientos de parte de legisladores de todos los partidos. Hubo críticas de la oposición pero también, y muy claras, desde filas del Frente Amplio.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta, por ejemplo, calificó lo sucedido como "un hecho grave, que no ha ocurrido nunca", y que no correspondía que la nota diplomática fuera "enviada al Poder Legislativo y mucho menos con una sugerencia respecto a cuál debe ser la conducta de los legisladores".

El socialista Gustavo González usó términos similares. "No sé qué lo motivó al canciller a pedir esto", dijo este senador, luego de subrayar que creía que "las Islas Malvinas son argentinas" y que había que "defender la nacionalidad que ha planteado el pueblo argentino". Pero insistió: "A mí no me gusta que me manden, nunca. Me gusta reflexionar y no sé por qué salió esto".

La Cancillería, casi inmediatamente —luego de una dura respuesta por escrito del senador colorado Pedro Bordaberry, en la que apuntó a la autonomía constitucional del Parlamento como poder independiente y ante una nación extranjera—, envió una segunda misiva dejando sin efecto la primera y admitiendo que se había cometido un "error involuntario".

Más o menos lo mismo fue lo que declaró Csukasi 24 horas después, el pasado 14 de setiembre. “Hubo ahí una confusión —afirmó la subsecretaria—. Es una gestión que hace Argentina todos los años, no es novedoso, es una gestión que los embajadores de Argentina han hecho históricamente desde que tenemos Rural del Prado. Por error se envió al Parlamento, no debería haberse enviado más que una comunicación, y salió anexada una comunicación interna que no debería haber llegado a ellos”, declaró aquel día en rueda de prensa, en la misma Rural del Prado.

La nueva conducción y lo que se buscó

Lo que se hizo, explicaron a El País fuentes ministeriales, no fue una "investigación administrativa como tal", lo que conlleva la ejecución de pasos formales que habitualmente tienen como consecuencia el apartamiento del funcionario investigado, sino una evaluación conceptual de lo sucedido.

Y esto condujo a Lubetkin a entender que el problema se había suscitado en el departamento dedicado a las relaciones institucionales. Esta área se encontraba sin una conducción oficial, ya que el puesto de director estaba "vacante" desde hace un tiempo. Por esa razón, en ese lugar estaba trabajando un funcionario que ahora será reemplazado por Carina Vigilante, una mujer que en los últimos años estuvo destinada en la embajada uruguaya en Chile, y que de momento se venía desempeñando como secretaria personal del ministro.

"Se entendió que había que reforzar el área con una funcionaria de confianza Lubetkin y con una larga trayectoria", dijeron a El País allegados al ministro.