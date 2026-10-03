Máster plan del Gran Parque Central: el avance importante de Nacional para una moción conjunta que "no es fácil"

La moción del máster plan del Gran Parque Central es el gran tema de agenda en la directiva de Nacional, que trabaja a contrarreloj con la mira puesta en la Asamblea General Extraordinaria fijada para el próximo sábado 24 de octubre a las 10:00 horas en el Polideportivo del GPC.

En la última sesión de directiva el tema volvió a estar arriba de la mesa e incluso se votó la actual moción con siete votos a favor y cuatro en contra, que fueron los de los expresidentes José Decurnex y Alejandro Balbi con Tatiana Villaverde y Amaro Nadal.

El propio Decurnex presentó una moción alternativa proveniente de la Agrupación Atilio García, donde se promueve la necesidad de elaborar un proyecto ejecutivo antes de someter la propuesta a la mirada de los socios.

Desde el otro sector entienden que no es oportuno invertir en este momento una suma que oscila los dos millones de dólares y Javier Gomensoro catalogó eso como “un entierro de lujo”, y argumentan que la aprobación del rumbo estratégico del máster plan no implica el inicio de las obras, que primero deberán contar con su propia financiación.

En este ítem específico hay versiones cruzadas considerando que desde un lado entienden que el riesgo es enorme y la inversión total podría alcanzar o superar los U$S150.000.000, y desde el otro entienden que llegaría a los U$S120.000.000 y que Nacional no tendrá ninguna afectación porque va en paralelo a la caja del club.

En las últimas horas se han registrado algunas muestras de acercamiento entre las partes, que han desarrollado conversaciones informales. ¿Por dónde pasan esas muestras de acercamiento? El punto de acuerdo está en que exista un fideicomiso exclusivo para el estadio de fútbol y otro u otros para las demás unidades de negocio como el arena, la Plaza del Hincha, el zócalo comercial y estacionamientos.

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

En caso de hacerse efectivo y pasar a formar parte de la moción oficial, significaría un cambio importante porque las inyecciones económicas que reciba ese fondo fiduciario se destinarían para las obras del Gran Parque Central, una acción que todas las partes consideran como prioritaria.

A su vez, la inversión necesaria para arrancar las obras se reduciría considerablemente.

Puertas adentro son conscientes de que este megaproyecto abarca a las próximas tres directivas del club y que hay condiciones que deberán cumplirse antes del inicio material de las obras, entre ellos está la elaboración de un proyecto ejecutivo con alcance definido y presupuesto.