El probable once de Nacional para recibir a Montevideo City Torque en un partido decisivo por el Torneo Clausura

El Nacional de Daniel Carreño continúa trabajando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en recibir a Montevideo City Torque el próximo lunes 5 de octubre a partir de las 20:00 horas por la novena fecha del Torneo Clausura.

El entrenador tricolor trabaja desde el inicio de la semana con el capitán Sebastián Coates y Agustín Rogel a la par del grupo, pero sabe que por segundo partido consecutivo no tendrá a disposición a Francisco Calvo por su convocatoria a la selección.

En lo que respecta a la conformación de la oncena, se esperan algunos cambios en relación al equipo que se impuso 2-0 frente a Cerro Largo en el Estadio Ubilla. Coates volvería a conformar la zaga y su compañero sería el juvenil Luciano Rodríguez o el propio Rogel. Como lateral por izquierda jugaría Tomás Viera, al tiempo que en la banda derecha estará Emiliano Ancheta.

Lucas Rodríguez y Luciano Boggio son piezas fijas en la mitad de la cancha, al igual que Gastón Martirena en el sector derecho de la ofensiva. La interrogante está radicada en el sector izquierdo, donde en el cruce ante el arachán jugó Alejandro Martínez.

Al extremo argentino no se lo vio cómodo ni pudo sacar ventajas, por lo que una posibilidad es que Carreño opte por otro volante de marca como Santiago Silva, u otro de perfil más creativo como Agustín Dos Santos.

En el ataque es un hecho que Maxi Gómez regresará a la titularidad después de dos partidos en los que ingresó desde el banco y marcó tres goles en 35 minutos. El “9” del Bolso ya está totalmente recuperado de su esguince de rodilla e irá desde el arranque.

Maxi Gómez celebrando su gol con Nacional para sentenciar el 2-0 contra Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

La duda se instala en relación a su acompañante, que saldrá entre Maxi Silvera y Tiziano Correa, quien viene de anotar el 1-0 parcial de cabeza frente a su exclub.

De esta manera, el probable once del Nacional de Carreño es el siguiente: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Luciano Rodríguez/Agustín Rogel, Tomás Viera; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva/Agustín Dos Santos, Luciano Boggio; Maxi Gómez, Tiziano Correa/Maxi Silvera.