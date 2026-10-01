Árbitros de la novena fecha del Clausura: Ostojich arbitrará a Peñarol, Tejera a Nacional y De Armas una "final"

La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya tendrá varios encuentros atractivos por puntos importantes por las diferentes zonas de las tablas de posiciones. Esteban Ostojich arbitrará el cruce entre Peñarol y Racing, mientras que Gustavo Tejera estará en Nacional frente a City Torque.

La etapa se abrirá el sábado a las 11:00 en el Parque Paladino con el local Progreso recibiendo a Liverpool, el único escolta en el Clausura. Andrés Matonte será el árbitro principal de un partido donde los dos se juegan unidades fundamentales en la lucha por sus respectivos objetivos.

A las 15:00 continúa la etapa con Albion ante Defensor Sporting, finalmente se disputará en el Saroldi y Deportivo Maldonado se medirá ante Central Español a las 18:00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel.

La actividad continúa el domingo 4 con cuatro partidos: Danubio recibirá a Cerro Largo a las 10:00 en el Mincheff de Lazaroff, Boston River jugará contra Juventud a las 13:00 en el Campeones Olímpicos, Cerro se enfrentará a Wanderers a las 16:00 en el Troccoli, y el encuentro entre Racing y Peñarol se disputará a las 19:30 en el Centenario. Finalmente, la etapa se cierra el lunes 5 con el partido entre el tricolor y el Ciudadano.

Sábado 3 de octubre de 2026

Liverpool vs. Progreso

Hora: 11:00

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Carlos Barreiro y Ernesto Hartwig.

Cuarto árbitro: Esteban Guerra.

VAR: Yimmy Alvarez.

Albion vs. Defensor Sporting

Hora: 15:00

Estadio: Parque Saroldi

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Nicolás Tarán y Julián Pérez.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

VAR: Christian Ferreyra.

Deportivo Maldonado vs. Central Español

Hora: 18:00

Estadio: Domingo Burgueño.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Carlos Rocca.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Daniel Rodríguez.

Esteban Ostojich en Peñarol Liverpool en el Campeón del Siglo Foto: Leonardo Mainé

Domingo 4 de octubre de 2026

Danubio vs. Cerro Largo

Hora: 10:00

Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Nicolás Nievas y Pablo Alvez.

Cuarto árbitro: Jonathan De León.

VAR: Andres Cunha.

Boston River vs. Juventud

Hora: 13:00

Estadio: Campeones Olímpicos.

Árbitro: Leodán González.

Asistentes: Agustin Berisso y Agustin De Armas.

Cuarto árbitro: Marcio Sierra.

VAR: Daniel Fedorzuck.

Cerro vs. Wanderers

Hora: 16:00

Estadio: Estadio Troccoli.

Árbitro: Mathias De Armas.

Asistentes: Pablo Llarena y Mathias Muniz.

Cuarto árbitro: Marcelo García.

VAR: Diego Dunajec.

Racing vs. Peñarol

Hora: 19:30

Estadio: Estadio Centenario

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Martin Soppi y Alberto Piriz.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Jonathan Fuentes.

Mathías de Armas en el partido entre Danubio y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Lunes 5 de octubre de 2026

Nacional vs. Montevideo City Torque

Hora: 20:00

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Hector Bergalo y Marcos Rosamen.

Cuarto árbitro: Pablo Silveira.

VAR: Antonio García.