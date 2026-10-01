Árbitros de la novena fecha del Clausura: Ostojich arbitrará a Peñarol, Tejera a Nacional y De Armas una "final"
Con cruces decisivos por la tabla Anual y el descenso, será una fecha clave. El tricolor recibirá a City Torque, el aurinegro volverá al Centenario ante Racing y Wanderers con Cerro se juegan la permanencia.
La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya tendrá varios encuentros atractivos por puntos importantes por las diferentes zonas de las tablas de posiciones. Esteban Ostojich arbitrará el cruce entre Peñarol y Racing, mientras que Gustavo Tejera estará en Nacional frente a City Torque.
La etapa se abrirá el sábado a las 11:00 en el Parque Paladino con el local Progreso recibiendo a Liverpool, el único escolta en el Clausura. Andrés Matonte será el árbitro principal de un partido donde los dos se juegan unidades fundamentales en la lucha por sus respectivos objetivos.
A las 15:00 continúa la etapa con Albion ante Defensor Sporting, finalmente se disputará en el Saroldi y Deportivo Maldonado se medirá ante Central Español a las 18:00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel.
La actividad continúa el domingo 4 con cuatro partidos: Danubio recibirá a Cerro Largo a las 10:00 en el Mincheff de Lazaroff, Boston River jugará contra Juventud a las 13:00 en el Campeones Olímpicos, Cerro se enfrentará a Wanderers a las 16:00 en el Troccoli, y el encuentro entre Racing y Peñarol se disputará a las 19:30 en el Centenario. Finalmente, la etapa se cierra el lunes 5 con el partido entre el tricolor y el Ciudadano.
Sábado 3 de octubre de 2026
Liverpool vs. Progreso
Hora: 11:00
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Carlos Barreiro y Ernesto Hartwig.
Cuarto árbitro: Esteban Guerra.
VAR: Yimmy Alvarez.
Albion vs. Defensor Sporting
Hora: 15:00
Estadio: Parque Saroldi
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Nicolás Tarán y Julián Pérez.
Cuarto árbitro: Anahí Fernández.
VAR: Christian Ferreyra.
Deportivo Maldonado vs. Central Español
Hora: 18:00
Estadio: Domingo Burgueño.
Árbitro: Javier Feres.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Carlos Rocca.
Cuarto árbitro: Juan Cianni.
VAR: Daniel Rodríguez.
Domingo 4 de octubre de 2026
Danubio vs. Cerro Largo
Hora: 10:00
Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff.
Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Nicolás Nievas y Pablo Alvez.
Cuarto árbitro: Jonathan De León.
VAR: Andres Cunha.
Boston River vs. Juventud
Hora: 13:00
Estadio: Campeones Olímpicos.
Árbitro: Leodán González.
Asistentes: Agustin Berisso y Agustin De Armas.
Cuarto árbitro: Marcio Sierra.
VAR: Daniel Fedorzuck.
Cerro vs. Wanderers
Hora: 16:00
Estadio: Estadio Troccoli.
Árbitro: Mathias De Armas.
Asistentes: Pablo Llarena y Mathias Muniz.
Cuarto árbitro: Marcelo García.
VAR: Diego Dunajec.
Racing vs. Peñarol
Hora: 19:30
Estadio: Estadio Centenario
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Martin Soppi y Alberto Piriz.
Cuarto árbitro: Federico Modernell.
VAR: Jonathan Fuentes.
Lunes 5 de octubre de 2026
Nacional vs. Montevideo City Torque
Hora: 20:00
Estadio: Gran Parque Central.
Árbitro: Gustavo Tejera.
Asistentes: Hector Bergalo y Marcos Rosamen.
Cuarto árbitro: Pablo Silveira.
VAR: Antonio García.
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