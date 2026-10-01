Así quedaron las tablas del Clausura y Anual tras el empate de Peñarol ante Montevideo City Torque

Montevideo City Torque y Peñarol repartieron puntos en el Estadio Centenario y ambos lograron conservar la diferencia en las tablas que lideran. El Carbonero tomó cuatro de renta sobre Deportivo Maldonado en la Tabla Anual y en el Clausura el Ciudadano le sacó dos a Liverpool.

El partido tuvo dos emociones juntas, Matías Arezo puso en ventaja al Mirasol a los 21' luego de una muy buena jugada colectiva que empezó Nahuel Herrera, mientras que Esteban Obregón consiguió la igualdad dos minutos después tras un mal pase atrás de Franco Romero.

El fin de semana Peñarol volverá al Centenario para enfrentar a Racing pero sabiendo que dejará la novena fecha en el primer lugar de la Anual, mientras que Montevideo City Torque pondrá en juego su sitial de privilegio en el Clausura cuando vaya al Gran Parque Central para enfrentar a Nacional.

Liverpool puede superar al Ciudadano pero deberá recibir a un Progreso en alza, que se juega puntos valiosos en el descenso, en una fecha donde Cerro juega en el Tróccoli ante Wanderers y Albion enfrenta a Defensor Sporting. Por la parte baja hay otro atractivo cruce entre Danubio y Cerro Largo, mientras que Deportivo Maldonado se juega puntos importantes ante Central Español por recortar en la tabla del año.

Así quedó el Torneo Clausura

Montevideo City Torque (19) estiró la ventaja sobre Liverpool (17) y sostuvo la renta sobre Peñarol (16).

Así quedó la Tabla Anual

Peñarol (59) toma aire con cuatro de ventaja sobre Deportivo Maldonado (55), mientras que Montevideo City Torque (54) dejó pasar la chance de acercarse.

Así está el descenso

Cerro y Wanderers con 78 (1.164) marcan el quiebre entre descendidos y salvados, seguidos por Albion (1.113), mientras que Danubio con 69 (1.030) y Progreso con 67 (1.000) están en más relegados.

Los detalles de la novena fecha

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

Liverpool vs. Progreso

Hora: 11:00

Estadio: Parque Viera

Albion vs. Defensor Sporting

Hora: 15:00

Estadio: Parque Saroldi

Deportivo Maldonado vs. Central Español

Hora: 18:00

Estadio: Domingo Burgueño

DOMINGO 4

Danubio vs. Cerro Largo

Hora: 10:00

Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff

Boston River vs. Juventud

Hora: 13:00

Estadio: Campeones Olímpicos

Cerro vs. Wanderers

Hora: 16:00

Estadio: Estadio Troccoli

Racing vs. Peñarol

Hora: 19:30

Estadio: Estadio Centenario

LUNES 5

Nacional vs. Montevideo City Torque

Hora: 20:00

Estadio: Gran Parque Central

El proyecto de la décima fecha

VIERNES 9

Deportivo Maldonado vs. Liverpool - 20:00 - Domingo Burgueño Miguel

SÁBADO 10

Defensor Sporting vs. Cerro - 11:00 - Estadio Franzini

Juventud vs. Racing - 14:30 - Parque Artigas

Peñarol vs. Progreso - 18:00 - Estadio Centenario

Montevideo City Torque vs. Danubio - 21:30 - Estadio Charrúa

DOMINGO 11

Wanderers vs. Boston River - 10:00 - Parque Viera

Cerro Largo vs. Albion - 15:00 - Estadio Ubilla

Central Español vs. Nacional - 18:30 - Escenario a confirmar