Así quedaron las tablas del Clausura y Anual tras el empate de Peñarol ante Montevideo City Torque
La igualdad 1-1 en el Estadio Centenario, el Ciudadano mantuvo la ventaja en el torneo corto sobre el Carbonero y este en la tabla del año sostuvo la renta sobre los de Marcelo Méndez.
Montevideo City Torque y Peñarol repartieron puntos en el Estadio Centenario y ambos lograron conservar la diferencia en las tablas que lideran. El Carbonero tomó cuatro de renta sobre Deportivo Maldonado en la Tabla Anual y en el Clausura el Ciudadano le sacó dos a Liverpool.
El partido tuvo dos emociones juntas, Matías Arezo puso en ventaja al Mirasol a los 21' luego de una muy buena jugada colectiva que empezó Nahuel Herrera, mientras que Esteban Obregón consiguió la igualdad dos minutos después tras un mal pase atrás de Franco Romero.
El fin de semana Peñarol volverá al Centenario para enfrentar a Racing pero sabiendo que dejará la novena fecha en el primer lugar de la Anual, mientras que Montevideo City Torque pondrá en juego su sitial de privilegio en el Clausura cuando vaya al Gran Parque Central para enfrentar a Nacional.
Liverpool puede superar al Ciudadano pero deberá recibir a un Progreso en alza, que se juega puntos valiosos en el descenso, en una fecha donde Cerro juega en el Tróccoli ante Wanderers y Albion enfrenta a Defensor Sporting. Por la parte baja hay otro atractivo cruce entre Danubio y Cerro Largo, mientras que Deportivo Maldonado se juega puntos importantes ante Central Español por recortar en la tabla del año.
Así quedó el Torneo Clausura
Montevideo City Torque (19) estiró la ventaja sobre Liverpool (17) y sostuvo la renta sobre Peñarol (16).
Así quedó la Tabla Anual
Peñarol (59) toma aire con cuatro de ventaja sobre Deportivo Maldonado (55), mientras que Montevideo City Torque (54) dejó pasar la chance de acercarse.
Así está el descenso
Cerro y Wanderers con 78 (1.164) marcan el quiebre entre descendidos y salvados, seguidos por Albion (1.113), mientras que Danubio con 69 (1.030) y Progreso con 67 (1.000) están en más relegados.
Los detalles de la novena fecha
SÁBADO 3 DE OCTUBRE
Liverpool vs. Progreso
Hora: 11:00
Estadio: Parque Viera
Albion vs. Defensor Sporting
Hora: 15:00
Estadio: Parque Saroldi
Deportivo Maldonado vs. Central Español
Hora: 18:00
Estadio: Domingo Burgueño
DOMINGO 4
Danubio vs. Cerro Largo
Hora: 10:00
Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff
Boston River vs. Juventud
Hora: 13:00
Estadio: Campeones Olímpicos
Cerro vs. Wanderers
Hora: 16:00
Estadio: Estadio Troccoli
Racing vs. Peñarol
Hora: 19:30
Estadio: Estadio Centenario
LUNES 5
Nacional vs. Montevideo City Torque
Hora: 20:00
Estadio: Gran Parque Central
El proyecto de la décima fecha
VIERNES 9
Deportivo Maldonado vs. Liverpool - 20:00 - Domingo Burgueño Miguel
SÁBADO 10
Defensor Sporting vs. Cerro - 11:00 - Estadio Franzini
Juventud vs. Racing - 14:30 - Parque Artigas
Peñarol vs. Progreso - 18:00 - Estadio Centenario
Montevideo City Torque vs. Danubio - 21:30 - Estadio Charrúa
DOMINGO 11
Wanderers vs. Boston River - 10:00 - Parque Viera
Cerro Largo vs. Albion - 15:00 - Estadio Ubilla
Central Español vs. Nacional - 18:30 - Escenario a confirmar
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