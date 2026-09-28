Wanderers vs. Albion en vivo por el Torneo Clausura: una final por la permanencia en el Parque Viera

Montevideo Wanderers y Albion se enfrentan este lunes desde las 20:00 en el Parque Alfredo Víctor Viera, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. Es un partido clave por la permanencia porque el Bohemio depende de si mismo para ganar y salir del descenso enviando a su rival a ese lugar. Al Pionero, que aún no ha sumado en este torneo, lo favorece el empate.

El partido tiene un valor especial por la tabla del descenso. Wanderers ocupa actualmente el 14º lugar, con 75 puntos y un promedio de 1,136, mientras que Albion está 12º con 34 unidades y un promedio de 1,172. Entre ambos aparece Cerro, con 1,164. Los tres últimos descienden a la Segunda División y en este momento son el Bohemio, Danubio y Progreso.

Por eso, las cuentas son claras: una victoria del Bohemio lo sacaría de la zona de descenso y enviaría a Albion a ese lugar. El empate, en cambio, mantiene a Wanderers en zona roja y permite que el Pionero conserve su posición fuera de los tres últimos. Un triunfo de Albion le permitiría ampliar la diferencia entre ambos.

Wanderers llega con nueve puntos en el Clausura, producto de dos triunfos, tres empates y dos derrotas. En sus últimas tres presentaciones por el torneo igualó 1-1 con Nacional, empató 1-1 ante Danubio y antes había perdido 2-0 frente a Deportivo Maldonado.

El equipo dirigido por Mathías Corujo tiene a Luciano Cosentino como uno de sus principales argumentos ofensivos. El delantero suma tres goles en el Clausura y marcó el tanto bohemio en el empate ante Danubio.

Albion, por su parte, todavía no sumó en el Clausura: perdió sus siete partidos y convirtió cinco goles, mientras recibió 14. En la última fecha cayó 3-1 como local ante Juventud. Su principal carta goleadora en el torneo es Álvaro López, que lleva cuatro tantos. Federico Nieves, entrenador, cuenta con la vuelta de Tomás Moschion, clave en mitad de cancha, luego de una lesión.

El antecedente más reciente entre ambos terminó 0-0 durante el Intermedio, mientras que en marzo Albion ganó 2-1 por la octava fecha del Apertura.

Montevideo Wanderers vs. Albion: alineaciones probables

Hora: 20:00.

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera.

Torneo: Clausura, fecha 8.

TV: DSports, Disney+, AntelTV, Flow, Cables.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Santiago Benítez, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Leandro Zazpe; José Alberti, Nicolás Queiroz; Luciano Cosentino Joaquín Zeballos, Facundo Labandeira.

DT: Mathías Corujo.

Albion: Sebastián Jaume; Pablo Alcoba, Francisco Couture, Brandon Llana, José Álvarez; Tomás Moschión, Francisco Ginella; Hernán Toledo, Agustín Vera, Santiago Costa; Álvaro López.

DT: Federico Nieves.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Agustín Berisso y Heber Godoy.

Cuarto: Federico Modernell.

VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez.