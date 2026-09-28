Diego Forlán tras la goleada de Uruguay a Corea del Sur: "Demostramos que hay una selección con mucha calidad"

Uruguay goleó 4-1 este lunes a Corea del Sur en Seúl y Diego Forlán consiguió su primera victoria como entrenador de la selección absoluta. Tras la derrota 3-1 ante Japón en su estreno, la Celeste mostró otra cara y el técnico destacó la respuesta de sus futbolistas.

“Siempre es lindo ganar. Sabíamos que era un partido muy difícil, Corea es una selección mundialista, con jugadores de grandísimo nivel y venir a jugar acá, de visitantes, sabiendo que ellos habían jugado un gran partido con Ecuador y lo habían superado muy bien. Entonces para nosotros era un desafío”, expresó Forlán en conferencia de prensa.

El entrenador valoró especialmente la forma en que el equipo llevó adelante lo trabajado durante los pocos días de preparación.

“La verdad que la entrega de los jugadores, la manera que planificamos el partido y cómo lo llevaron a cabo, uno está muy agradecido como entrenador porque fue redondo. Cómo jugaron, la manera en que presionaron, cómo manejaron los tiempos. Muy contento de estar al costado de la cancha y disfrutando como disfrutaban jugar en la selección uruguaya”, señaló.

Forlán también se refirió a la diferencia entre esta actuación y la derrota ante Japón, aunque consideró que aquel resultado había sido demasiado duro para Uruguay.

“Con respecto a la selección, te puedo hablar de estos dos partidos. El anterior con Japón dolió la derrota porque no era para haber perdido 3-1, creo que lo podríamos haber empatado sin lugar a dudas, o ganarlo, pero no era para perderlo”, sostuvo.

Y agregó: “Los equipos pasan por facetas duras, difíciles, en las que te cuesta generar y convertir, y a vos te llegan y te hacen goles. Es parte del fútbol. Hoy estuvimos bien, sólidos, y pudimos convertir aquellas situaciones que generó”.

El técnico celeste destacó además la jerarquía individual del plantel para responder ante un rival al que consideró de “muy buen nivel físico y técnico”.

“Corea es una muy buena selección, con jugadores de muy buen nivel físico y técnico. Había tenido un partido muy bueno contra Ecuador y sabíamos que iba a ser un duelo difícil, tanto para ellos como para nosotros”, afirmó.

“Yo creo que nosotros tenemos una selección con mucha calidad, lo demostramos. Lo planificamos, igual que el partido con Japón, trabajamos y aprovechamos el poco tiempo que tuvimos. Se presionó, se jugó, tuvimos la pelota. La jerarquía y calidad de los jugadores estuvieron a la altura, el rendimiento de todos fue muy bueno”, concluyó.

Diego Forlán dirigiendo a la selección de Uruguay. JUNG YEON-JE/AFP fotos

La victoria significó el primer triunfo de Forlán al frente de la selección mayor, después de su estreno con derrota ante Japón y previo al cierre de la gira de Uruguay por Asia, este próximo martes 6 de octubre cuando enfrente a la India.

El 11 inicial de Uruguay que eligió el Cachavacha fue el siguiente: Cristopher Fiermarín en el arco; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez en el fondo; Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur en el doble cinco; Brian Rodríguez y Maximiliano Araújo en los extremos; Giorgian de Arrascaeta de enganche y Darwin Núñez como principal referencia ofensiva. Desde el banco de suplentes ingresaron Rodrigo Zalazar y Rodrigo Aguirre.

Darwin abrió la cuenta a los 13' tras asistencia de De Arrascaeta. El propio Giorgian aumentó la ventaja a los 27' con un remate ajustado contra el palo. Varela condujo a toda velocidad por derecha, pisó el área y definió cruzado para el 3-1 (aunque le apuntaron el gol en contra al coreano Kim Min-Jae) a los 43'. En el complemento, Varela tiró un centro preciso para que Darwin anotara el cuarto y último de cabeza. Heung-Min Son descontó a los 80' para el cuadro local.