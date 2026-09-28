El 1x1 de Uruguay frente a Corea del Sur: Darwin rompió el maleficio, Bentancur y De Arrascaeta las figuras

La selección de Uruguay vuelve a salir a escena en la mañana de este lunes, en el marco de la gira asiática por la Fecha FIFA que hoy lo enfrenta a Corea del Sur en Seúl. Se trata del segundo partido de Diego Forlán como entrenador absoluto de la Celeste, luego del estreno con derrota ante Japón del pasado jueves.

El 11 inicial de Uruguay que eligió el Cachavacha fue el siguiente: Cristopher Fiermarín en el arco; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez en el fondo; Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur en el doble cinco; Brian Rodríguez y Maximiliano Araújo en los extremos; Giorgian de Arrascaeta de enganche y Darwin Núñez como principal referencia ofensiva. Desde el banco de suplentes ingresaron

TITULARES

Cristopher Fiermarín (6)

No tuvo ninguna atajada clave en los primeros 45 minutos, pero colaboró en la salida del balón jugando mucho con los pies.

En el complementó sí lo exigieron: tuvo una buena atajada ante un remate fuerte desde afuera del área y minutos más tarde atajó un mano a mano clarísimo para Corea.

Floja respuesta en el gol de Heung-Min Son para Corea del Sur.

Guillermo Varela (7)

Le dio amplitud al equipo aportando mucha profundidad por banda derecha. Sobre el final del primer tiempo se proyectó como un puntero más, pisó el área con pelota en conducción y definió para decretar el 3-0.

En el segundo tiempo siguió causándole dolores de cabeza a la banda izquierda coreana por sus constantes proyecciones y se despachó con una asistencia: centro preciso y con rosca para el doblete de Darwin.

Ronald Araujo (6)

Sobrio partido en el fondo, sacando balones por arriba y sólido en la marca.

Mathías Olivera (6)

Sólido en el fondo y en la cobertura de espacios defensivos. Se complementó bien con Araujo en la zaga.

Joaquín Piquerez (5)

Aportó profundidad por izquierda con sus habituales proyecciones por la banda, pero sobre todo al principio, después pasó desapercibido. Tuvo un remate al minuto de juego que pasó cerca.

Lucas Torreira (6)

Aportó dinámica, despliegue y marca en el doble cinco junto a Bentancur, y colaboró en la salida del balón ofreciéndose entre líneas como opción de pase.

Rodrigo Bentancur (8)

Es el líder futbolístico natural del equipo. Manejó la salida de Uruguay desde el fondo y los tiempos del partido con la pelota en sus pies. Distribuyó el juego desde la mitad de la cancha.

Brian Rodríguez (5)

Comenzó por derecha y luego se cambió de lado con Araújo para terminar por la izquierda. Le dio amplitud al equipo contra la raya.

Giorgian de Arrascaeta (8)

Figura del primer tiempo. Robó la pelota en la salida de Corea y habilitó a Darwin para el 1-0, y remató desde el borde del área para convertir el 2-0. Muy movedizo por todo el frente de ataque y con mucho contacto con la pelota.

distribuyó hacia las bandas para proyectar a los laterales y extremos con pases en profundidad

Giorgian De Arrascaeta en el amistoso de Uruguay ante Corea del Sur. Foto: AUF

Maximiliano Araújo (6)

Empezó por izquierda y terminó por derecha. Participativo en el avance de Uruguay por las bandas, buscó siempre la pelota y asistió a Giorgian para el 2-0.

Darwin Núñez (8)

Dos años y tres meses, 17 partidos, 1085 minutos. Fue el tiempo que pasó para que Darwin Núñez volviera a convertir un gol con la camiseta de Uruguay. A los 12' minutos de juego, hizo una diagonal hacia adentro para recibir la habilitación de Giorgian De Arrascaeta, controló y abrió el pie para definir, y puso el 1-0 a favor de la Celeste en el inicio. Además, hizo un gran desgaste en la presión y buscó constantemente las espaldas de los defensas coreanos.

doblete

SUPLENTES

Rodrigo Zalazar (-)

Rodrigo Aguirre (-)

DT