Cuándo vuelve a jugar la selección de Uruguay: día, hora y dónde ver el último amistoso de la gira ante India

La era Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya comenzó con la derrota 3-1 ante Japón y siguió con la goleada 4-1 ante Corea del Sur, con un equipo demostrando otra cara.

Hasta el momento, ya que el resultado ante los nipones no condijo con lo que fue el trámite del partido, se puede decir que el debut de Cachavacha como interino de la mayor ha sido regular aunque con esperanza de mejora, luego de los puntos altos que mostró este lunes.

La Celeste volverá a la cancha en su tercer y último partido de la gira de amistosos por Asia (fecha FIFA setiembre-octubre) el próximo martes 6 de octubre ante la selección de India.

Será desde las 10:30 horas en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

El partido será transmitido en vivo a través de AUFTV, DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y cables del interior.

La lista de convocados de Diego Forlán

Diego Forlán como DT de la selección de Uruguay. JUNG YEON-JE/AFP fotos

Arqueros: Santiago Mele, Christopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez.

Volantes: Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Emiliano Martínez (por Federico Valverde), Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

Entre las principales novedades de la nómina están las presencias de jugadores como Thiago Cardozo, Juan Rodríguez y Facundo Bernal, así como también retornos de la talla de Nahitan Nández y Lucas Torreira. A su vez, vuelven a la nómina otros futbolistas como Christopher Fiermarín, Santiago Mouriño y Martín Satriano.