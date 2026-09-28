Flamengo confirmó la fractura de Giorgian de Arrascaeta y que será operado: el mensaje del jugador y del club

Patinó, se cayó y apoyó su muñeca izquierda contra el césped del Estadio Mundialista de Seúl con tanta mala suerte de que terminó fracturado. Giorgian de Arrascaeta, que fue uno de los emblemas en el triunfo de Uruguay ante Corea del Sur se tuvo que retirar a los 77 y en su lugar ingresó Rodrigo Zalazar para disputar lo que restaba del encuentro donde la Celeste goleó 4-1 como visitante en la fecha FIFA.

A través de una nota oficial, Flamengo dio a conocer la noticia del Cocho y estableció: "El médico del Flamengo, Fernando Sassaki, acaba de recibir los resultados de las pruebas realizadas en Corea del Sur al centrocampista De Arrascaeta. Se ha confirmado una fractura en su muñeca izquierda, que requiere cirugía".

A su vez, en el mismo comunicado se informó que "el jugador regresará a Brasil, donde será reevaluado antes de la intervención y continuará su recuperación". De esta forma el volante ofensivo se perderá el último encuentro de la fecha FIFA donde Uruguay enfrentará a India el próximo martes 6 de octubre en Calcuta.

La lesión también cae en el momento menos esperado porque el próximo 15 de octubre comienzan las semifinales de la Copa Libertadores donde Flamengo se medirá con Estudiantes de La Plata buscando un lugar en la definición que será precisamente en el Estadio Centenario de Montevideo.

Luego de lo ocurrido, el propio futbolista publicó un mensaje en sus redes sociales y afirmó: "Cuando la fe está puesta en Dios no hay miedo, problema, ni tormenta más grande que su poder". El texto es acompañado de la imagen en la que es retirado del campo de juego junto a la sanidad de Uruguay.

El mensaje de Giorgian de Arrascaeta tras la lesión sufrida en el partido entre Corea del Sur y Uruguay. Foto: Captura.

Cabe recordar que este mismo año De Arrascaeta había sufrido otra fractura aunque en ese caso en la clavícula. En ese caso fue en el marco de la Copa Libertadores y fue lo que lo llevó a no tener minutos en el Mundial 2026 ya que más allá de que estuvo convocado llegó con lo justo y no estuvo en ninguno de los encuentros de la fase de grupos, tampoco en ocho de los partidos que el Mengao disputó en el mes de mayo.

Mathías Olivera, su compañero en la selección uruguaya, había hablado con AUFTV al término del encuentro y había indicado que "se inflamó enseguida y pintaba feo" y más allá del deseo de "que no sea nada" la lesión se terminó confirmando poco después.