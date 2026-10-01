¿Quién gana en Brasil? Nueva encuesta de las elecciones muestra cómo van Lula y Flávio Bolsonaro

Una encuesta recientemente divulgada en Brasil muestra cómo está el escenario de primera y segunda vuelta entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, principales contendientes. Para este domingo el presidente encabeza todos los estudios de opinión pública pero para el balotaje del 25 de octubre, según este sondeo, el senador opositor e hijo de Jair Bolsonaro llevaría ventaja, aunque dentro del margen de error.

La encuesta de Real Time Big Data fue realizada con 2.000 consultas entre el 26 y el 30 de setiembre con un margen de error de dos puntos porcentuales. El estudio, divulgado por CNN Brasil, muestra a Lula con 43% para la primera vuelta del domingo y a Bolsonaro con 39%. Luego hay una serie de candidatos con porcentajes menores y distancias entre sí dentro del margen de error: Renan Santos 4%, Augusto Cury 3% y Ronaldo Caiado 3%; Romeu Zema tiene 1% y otros siete candidatos suman todos entre sí un punto porcentual.

Este estudio muestra que un 3% votaría en blanco o anulado y otro 3% no sabe o no contestó a quién votará.

Qué pasará en la segunda vuelta de Brasil

No obstante, en el escenario para la segunda vuelta —que tendría lugar si nadie obtiene este domingo más del 50% de los votos— la situación se revierte por Bolsonaro pasa al frente. El candidato opositor tiene 46% de intención de voto y el presidente 45%. De todas formas, se trataría de un empate técnico porque es una diferencia dentro del margen de error. Los votos blancos o anulados serían 5% y aún hay un 4% de personas que no saben o no respondieron a la pregunta.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, principales candidatos presidenciales para las elecciones en Brasil. Fotos: EVARISTO SA/MAURO PIMENTEL/AFP

Qué muestra la última encuesta de Meio/Ideia

Otro estudio de opinión pública recientemente divulgado es el realizado por Meio/Ideia, que salió a la luz este miércoles de mañana. Considerando que hay un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, Lula está al frente con 39,4% para la primera vuelta y Bolsonaro lo sigue con 38,4%. Luego aparecen otros candidatos de menor relevancia, como Cury con 6,7%, Santos con 4,5%, Caiado con 4,4% y Zema con 3,5%.

Hay otros candidatos que tienen menos de un punto porcentual. Los votos en blanco y anulados, así como las personas que dicen no tener intención de ir a votar, son 0,7%. Mientras tanto, 1,5% no supo responder qué opción tomará.

Estas fueron respuestas estimuladas, es decir, luego de que la empresa diera a los encuestados una lista de los candidatos que compiten. Pero en respuestas espontáneas previas, sin el listado, Lula llevaba 31,5% y Bolsonaro 30,5%; ninguno de los otros candidatos tenía más de 4%. Casi dos tercios del grupo de indecisos son mujeres. A su vez, un 68,5% de los encuestados dijo que ya decidió su voto, mientras que 31,5% reconoció que todavía lo puede cambiar.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, candidatos a presidente en Brasil. Fotos: AFP

De cara a la segunda vuelta, según este mismo estudio, Lula tendría 48,5% y Bolsonaro 48%. Los blancos y anulados sumarían 2,1% y 1,5% no supo responder.

Aunque el escenario está bastante parejo entre un género y otro, el estudio revela que un 50,6% de los hombres votarían por Bolsonaro, mientras que ese número se reduce a 46,8% en el caso de Lula. En las mujeres el porcentaje se invierte: 49,9% votarían por Lula y 45,6% por Bolsonaro. Por otro lado, el actual presidente tiene mayoría entre los católicos mientras que el senador opositor es mayoría entre los evangélicos.

Bolsonaro ganaría entre los jóvenes de 16 a 24 años, Lula entre los de 25 a 34. Nuevamente Bolsonaro llevaría ventaja en el grupo de 35 a 44 años y Lula ganaría en los restantes dos grupos etarios: de 45 a 59 y de más de 60.

Finalmente el presidente es preferido ente los más pobres mientras que su rival lleva ventaja en el grupo de los más ricos.

Los datos fueron recogidos entre el 25 y el 28 de setiembre en base a encuestas telefónicas con 2.000 votantes.