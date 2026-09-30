En la recta final de la campaña, Lula y Flávio apelan al voto estratégico y muestran señales positivas

La encuesta de Quaest en los estados brasileños, publicada ayer martes, muestra que el candidato presidencial del PL, Flávio Bolsonaro, ha experimentado un repunte en la intención de voto en la primera vuelta de la contienda presidencial en los tres distritos electorales más grandes del sureste y en el Distrito Federal.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por su parte, ha ganado terreno en Pernambuco, donde cuenta con una amplia ventaja, y en Río de Janeiro, donde Flávio lidera. Estas variaciones -dentro del margen de error, pero con señales positivas para los candidatos- se producen en un momento en que ambas campañas apelan al voto estratégico para que la elección pueda concluirse en la etapa inicial.

En São Paulo, el distrito electoral más grande del país, Flávio lidera con el 36% de la intención de voto, frente al 30% de Lula. Hace una semana, cuando se publicó la encuesta anterior de Quaest, el simpatizante de Bolsonaro tenía el 34% y el candidato del PT el 31%.

Las variaciones se encuentran dentro del margen de error, que es de dos puntos porcentuales, aproximadamente. En Minas Gerais, un estado clave en las elecciones, Lula mantuvo el 35% de la intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro subió del 30% al 31%. Esto representa un empate técnico, considerando el margen de error de tres puntos porcentuales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto en Brasilia. Foto: AFP

En Río de Janeiro, Flávio y Lula ganaron un punto porcentual cada uno en una semana. El simpatizante de Bolsonaro subió del 37% al 38%, liderando la contienda. El candidato del Partido de los Trabajadores, por su parte, avanzó del 30% al 31%. El margen de error es de tres puntos porcentuales.

La región sureste concentra el mayor electorado del país y ha sido una prioridad en las campañas de ambos candidatos. En 2022, Jair Bolsonaro obtuvo más votos que Lula en ambas vueltas, tanto en Río de Janeiro como en São Paulo. Sin embargo, el candidato del PT ganó en Minas Gerais por un margen estrecho.

Quaest encuestó a 1.800 votantes en São Paulo; 1.506 en Minas Gerais; 1.302 en Río de Janeiro y Pernambuco; y 1.104 en el Distrito Federal, entre el 25 y el 28 de septiembre. El margen de error es de dos puntos porcentuales en la encuesta realizada a los votantes de São Paulo y de tres puntos porcentuales en las demás. El nivel de confianza es del 95%. OGlobo GDA