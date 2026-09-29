“A los hombres no les gusta el tacto”: Lula desata polémica en campaña por comentarios sobre exámenes médicos

Durante un discurso de campaña en Belén, ciudad al norte de Brasil, el presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva hablaba sobre la resistencia de los hombres a realizarse el examen de tacto para detectar el cáncer de próstata, mientras que las mujeres tendrían más disposición para realizarse exámenes ginecológicos y normalizarlo "desde pequeñas".

La declaración fue criticada por candidatos bolsonaristas y usuarios de las redes sociales, que asociaron la referencia al tacto con el abuso sexual infantil.

"Hoy vi algo que me enorgullece. Algo fantástico. Hoy hicimos la primera operación robótica de próstata aquí en el estado de Pará y en el norte del país. ¿Y por qué es importante? Porque el hombre es cobarde. Al hombre no le gusta hacerse el examen de próstata. No le gusta el tacto. Las mujeres aprenden a recibir tacto desde pequeñas. El hombre no, está lleno de mañas", dijo Lula en el discurso.

Ao abordar assunto sobre câncer de próstata, Lula diz que mulher “aprende a tomar toque desde quando é pequena”. pic.twitter.com/E4xpw2VWDA — Fernanda Salles (@reportersalles) September 29, 2026

En su intervención, Lula afirmó además que el tema tiene un peso personal, ya que su madre murió de cáncer a los 65 años, cuando, según él, las condiciones de tratamiento eran más precarias.

La declaración repercutió entre políticos bolsonaristas, como los exdiputados federales Eduardo Bolsonaro y Alexandre Ramagem; los diputados federales y candidatos a la reelección Nikolas Ferreira y Júlia Zanatta; la diputada Rosangela Moro y el diputado Gustavo Gayer.

"¡¡¡Una niña pequeña no aprende a recibir ningún tacto, Lula!!!!", escribió Ferreira en una publicación en X.

Menina pequena não aprende a tomar toque nenhum, Lula!!!! pic.twitter.com/szzmpyBrPR — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 29, 2026

Por otro lado, el candidato a diputado estadual por el PT de Río de Janeiro Vinicios Betiol salió en defensa de Lula y recordó que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado el año pasado por la Justicia del Distrito Federal a pagar R$ 150 mil por daños morales colectivos, por la declaración en la que dijo que "había pintado un clima" al referirse a adolescentes venezolanas de 14 y 15 años, además del uso indebido de imágenes de niños en la campaña electoral de 2022.

Las expresiones "Protejan a nuestros niños" y "Lula no toques a los niños" pasaron a los temás del día en X tras el discurso. Parte de los usuarios criticó la afirmación de que las mujeres se acostumbran a los exámenes de tacto "desde pequeñas"; otros dijeron que la declaración fue distorsionada y recordaron la acusación de violación contra Alfredo Gaspar, vice de Flávio Bolsonaro.

O Globo/GDA