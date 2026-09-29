Cuándo habría segunda vuelta en las elecciones de Brasil 2026: qué debe pasar y qué día sería
El Tribunal Superior Electoral definió el cronograma oficial para elegir presidente, gobernadores y legisladores en los 26 estados brasileños, y qué sucederá en caso de haber balotaje.
Las elecciones de Brasil 2026 celebrarán su primera vuelta el domingo 4 de octubre de 2026. Durante esa jornada, millones de brasileños acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República para los próximos cuatro años.
El acto electoral también elegirá gobernadores en 26 estados y en el Distrito Federal, además de la renovación total de la Cámara de Diputados y de dos tercios del Senado.
El sistema electoral establece que, si ninguno de los postulantes logra obtener más del 50 % de los votos válidos, excluyendo los sufragios en blanco y nulos, las dos fórmulas más votadas deberán enfrentarse en una segunda vuelta.
En caso de ser necesario, el Tribunal Superior Electoral (TSE) estableció el balotaje para la jornada del domingo 25 de octubre de 2026.
Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en 2026
De acuerdo con la información institucional provista por el TSE, la nómina de candidatos presidenciales registrados para disputar la jefatura de Estado está integrada por los siguientes postulantes:
- Luiz Inácio Lula da Silva - Partido de los Trabajadores (PT)
- Flávio Bolsonaro - Partido Liberal (PL)
- Augusto Cury - Adelante (Avante)
- Ronaldo Caiado - Partido Social Democrático (PSD)
- Romeu Zema - Partido Novo
- Renan Santos - Movimiento Missão
- Hertz Dias - Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU)
- Edmilson Costa - Partido Comunista Brasilero (PCB)
- Clariana Barão - Democracia Cristiana (DC)
- Leonardo Avalanche - Partido Renovador Laborista Brasileño
- Rui Costa Pimenta - Partido de la Causa Obrera (PCO)
- Wilson Grassi - Demócrata
- Samara Martins - Unidad Popular (UP)
Entre las principales figuras que compiten en este proceso electoral, la fórmula del mandatario Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro sobresalen en la intención de voto.
Cómo se vota en las elecciones de Brasil 2026
Para llevar a cabo la jornada de votación en las elecciones presidenciales, se utilizará el sistema de urna electrónica. El dispositivo cuenta con dos partes diferenciadas.
Por un lado, existe el terminal de la autoridad electoral, donde se efectúa la identificación y verificación del votante aplicando un chequeo de sus datos biométricos. Mientras que por el otro, se encuentra la terminal del votante, en la cual se ingresa numéricamente la opción elegida entre los candidatos.
En ese contexto, más de 150 millones de personas estarán habilitadas para realizar la votación de carácter obligatorio el próximo domingo 4 de octubre.
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