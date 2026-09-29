Cuándo habría segunda vuelta en las elecciones de Brasil 2026: qué debe pasar y qué día sería

Las elecciones de Brasil 2026 celebrarán su primera vuelta el domingo 4 de octubre de 2026. Durante esa jornada, millones de brasileños acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República para los próximos cuatro años.

El acto electoral también elegirá gobernadores en 26 estados y en el Distrito Federal, además de la renovación total de la Cámara de Diputados y de dos tercios del Senado.

El sistema electoral establece que, si ninguno de los postulantes logra obtener más del 50 % de los votos válidos, excluyendo los sufragios en blanco y nulos, las dos fórmulas más votadas deberán enfrentarse en una segunda vuelta.

En caso de ser necesario, el Tribunal Superior Electoral (TSE) estableció el balotaje para la jornada del domingo 25 de octubre de 2026.

Combo de fotografías de archivo que muestra al senador Flávio Bolsonaro, y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva Fotos: EFE/ Isaac Fontana/ Andre Coelho

Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en 2026

De acuerdo con la información institucional provista por el TSE, la nómina de candidatos presidenciales registrados para disputar la jefatura de Estado está integrada por los siguientes postulantes:

Luiz Inácio Lula da Silva - Partido de los Trabajadores (PT)

- Partido de los Trabajadores (PT) Flávio Bolsonaro - Partido Liberal (PL)

- Partido Liberal (PL) Augusto Cury - Adelante (Avante)

- Adelante (Avante) Ronaldo Caiado - Partido Social Democrático (PSD)

- Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema - Partido Novo

- Partido Novo Renan Santos - Movimiento Missão

- Movimiento Missão Hertz Dias - Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU)

- Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) Edmilson Costa - Partido Comunista Brasilero (PCB)

- Partido Comunista Brasilero (PCB) Clariana Barão - Democracia Cristiana (DC)

- Democracia Cristiana (DC) Leonardo Avalanche - Partido Renovador Laborista Brasileño

- Partido Renovador Laborista Brasileño Rui Costa Pimenta - Partido de la Causa Obrera (PCO)

- Partido de la Causa Obrera (PCO) Wilson Grassi - Demócrata

- Demócrata Samara Martins - Unidad Popular (UP)

Entre las principales figuras que compiten en este proceso electoral, la fórmula del mandatario Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro sobresalen en la intención de voto.

Motos pasan junto a un mural con la bandera brasileña en Oiapoque, estado de Amapá, Brasil, Foto: AFP

Cómo se vota en las elecciones de Brasil 2026

Para llevar a cabo la jornada de votación en las elecciones presidenciales, se utilizará el sistema de urna electrónica. El dispositivo cuenta con dos partes diferenciadas.

Por un lado, existe el terminal de la autoridad electoral, donde se efectúa la identificación y verificación del votante aplicando un chequeo de sus datos biométricos. Mientras que por el otro, se encuentra la terminal del votante, en la cual se ingresa numéricamente la opción elegida entre los candidatos.

En ese contexto, más de 150 millones de personas estarán habilitadas para realizar la votación de carácter obligatorio el próximo domingo 4 de octubre.