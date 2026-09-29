Liberan detenidos por complot contra base aérea y Trump cuestiona medida: "Nosotros no los habríamos hecho"

Los cinco detenidos el domingo por presunta “preparación de un acto terrorista” cerca de una base militar británica utilizada por EE.UU. en Fairford, en el suroeste de Inglaterra, fueron puestos en libertad bajo fianza, anunció ayer la policía antiterrorista.

“Esto no significa que la investigación haya terminado”, señaló el jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor, precisando que los “desplazamientos y contactos” de los hombres con otras personas estarán “sujetos a estrictas condiciones”.

Por su parte, Irán negó “categóricamente” estar implicado en un plan para atacar la base militar, después de que varios medios británicos informaran de que la policía investiga una posible participación de Teherán.

Miembros de la policía antiterrorista que llevan a cabo la investigación “tratan de determinar si los sospechosos tienen vínculos con Irán”, escribió ayer el diario británico The Times.

Otro diario, The Telegraph, indicó que la policía “sospecha” que Irán es el que, con mayor probabilidad, está detrás de este proyecto de ataque a la base de la Royal Air Force (RAF) que el ejército estadounidense utiliza en su guerra contra la República Islámica.

Según la policía antiterrorista, los sospechosos son ciudadanos británicos de entre 23 y 25 años y residen en Londres.

Policías armados custodian una entrada de la base de la RAF en Fairford, en el suroeste de Inglaterra. Foto: AFP fotos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la decisión de la policía británica: “Me sorprende que los liberaran, yo no habría hecho eso. Sabemos todo sobre ellos. Nosotros no los habríamos dejado en libertad”.

El domingo, el republicano aseguró que su país estaba investigando a los detenidos porque “querían causar graves daños” a la base. La policía fue alertada sobre los cinco sospechosos por una agricultora que vive cerca de la base.

La mujer contó a la BBC que había visto “a un grupo de hombres enmascarados” cuando regresaba a su domicilio. “Consciente de que existía una amenaza para la seguridad de la base”, la mujer llamó a la policía, explicó.

Fairford es la base británica de la 501ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense. Ya fue utilizada para operaciones durante la Guerra del Golfo, a principios de los años 90, y durante la guerra de Irak de 2003. AFP