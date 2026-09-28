Frustran acto terrorista cerca de base en Inglaterra utilizada por Estados Unidos, lo que levanta alarmas en Europa

La policía británica anunció que investiga una acción grave ocurrida ayer domingo cerca de una base militar utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense en el oeste de Inglaterra, en cuyas inmediaciones fueron detenidos cinco sospechosos de “preparar un acto terrorista”.

Otros países europeos se mostraron atentos y preocupados por lo ocurrido y, desde hace algún tiempo, han tomado medidas para reforzar su seguridad interna ante amenazas dek exterior de distinto tipo.

El gobierno británico mantuvo cautela sobre la adjudicación del ataque, bajo investigación, pero medios de locales hablan de acciones iraníes, sin descartar la posibilidad de un atentado ruso. Analistas afirman que el hecho podría ser visto como una “nueva fase” de conflictos mundiales en los que los países europeos podrían estar también en la mira si acentúan sus relaciones políticas con EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las cinco personas detenidas tenían como objetivo causar “daños significativos” a la base británica que alberga tropas y aeronaves del país norteamericano. “Estábamos investigándolos. Querían causar grandes daños en nuestra base, y trabajar con los británicos funcionó muy bien”, declaró Trump en una visita a Chicago.

“Los vigilábamos desde hace mucho tiempo, y los atrapamos”, añadió Trump. Por su parte, el primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, reaccionó en la red social X, afirmando que “la seguridad de la población” constituye su “máxima prioridad”.

“Quiero que todos sepan que siempre tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a los habitantes y garantizar la seguridad de nuestro país”, añadió.

Los artificieros de la policía británica examinan varios vehículos relacionados con este “incidente” cerca de la base de Fairford, donde está estacionada una unidad de la Fuerza Aérea estadounidense.

Como consecuencia de la operación, fueron evacuadas más de 80 viviendas de los alrededores. “La unidad antiterrorista puede confirmar ahora que está al frente de la investigación”, indicó la policía de Londres en un comunicado.

Las fuerzas de seguridad recibieron una llamada la madrugada del ayer domingo, que alertaba de “tres vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base aérea”.

Tras la intervención de agentes armados, cinco hombres fueron detenidos, bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos. Posteriormente, fueron arrestados formalmente por sospechas de “preparación de un acto terrorista”. Imágenes aéreas difundidas por medios británicos muestran a un robot de desactivación de explosivos trabajando en una carretera rural y desplazándose alrededor de tres furgonetas blancas.

“Hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros amigos estadounidenses, y durante el día estuve en contacto con mi homólogo, Pete Hegseth”, declaró el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, durante su intervención en el congreso anual del Partido Laborista en Liverpool.

Liderazgos de la potencia Reunión del parlamento laborista británico En materia política, el Partido Laborista británico se reúne desde ayer domingo en su congreso anual, en Liverpool, con el reto de concretar sus promesas, bajo el liderazgo del nuevo primer ministro Andy Burnham, quien parece haber revitalizado a la formación de centroizquierda. Desde la llegada de Burnham, el laborismo vuelve a liderar los sondeos, sin embargo la política británica ha sido un poco errática, en especial en un contexto de guerra internacionales y alianzas. Por ahora, un promedio de siete encuestas, situaba a los laboristas con un 26,6% de intención de voto, frente al 22,9% del partido de extrema derecha Reform UK y el 19,6% del partido de los conservadores. Antes de que Burnham asumiera el cargo de primer ministro, el pasado 20 de julio, reemplazando a un debilitado Keir Starmer, la intención de voto colocaba a los laboristas con un 21%, superado por Reform UK (23%). El congreso que arrancó ayer y se considera estratégico para identificar mejor la pulseada política interna y de relaciones exteriores del país, se prolongará hasta el próximo miércoles. AFP

En la mira

Fairford es la base británica de la 501.ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense, que anunció que ninguno de sus miembros había estado implicado en el hecho. El pasado mes de marzo, el anterior primer ministro laborista, Keir Starmer, había autorizado a Estados Unidos a llevar a cabo acciones “defensivas” contra emplazamientos de misiles iraníes desde dos bases británicas, entre ellas Fairford.

Los habitantes evacuados del cercano pueblo de Whelford fueron trasladados a un centro de ocio situado en las inmediaciones, informó la policía local.

Este acto se produce en un contexto de creciente preocupación por las acciones de otros países en territorio británico. La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, acusó a Irán y Rusia de recurrir a terceros para llevar a cabo actividades delictivas en Reino Unido. Según The Independent en septiembre, instalaciones militares británicas han sido objeto de vuelos de drones en más de 300 ocasiones en los últimos 12 meses.

El Ministerio de Defensa no ha dado información sobre el origen de estos drones, pero se produjeron en un momento en que los países europeos denuncian el aumento de los ataques híbridos rusos en sus territorios.

“Conexión iraní”

Los medios británicos comenzaron ayer a apuntar a una ‘conexión iraní’ en la operación antiterrorista desarrollada cerca de una base militar con presencia estadounidense en Gloucestershire, pese a que el Gobierno se ha mantenido prudente.

Según The Times, Telegraph y la cadena ITV, la pista iraní es la que centra el interés de los investigadores (no se excluye la pista rusa) sobre este ataque del que no se han dado muchos detalles, más allá de que hay detenidos bajo sospecha de estar preparando un atentado terrorista. El pasado julio, el Gobierno iraní condenó que Londres hubiese autorizado por primera vez a los aviones de EE.UU. usar sus bases militares para atacar Irán, por lo que consideró que es “cómplice de crímenes de guerra”.

Con información de EFE y AFP